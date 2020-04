Alberto y Piñera hablaron por teléfono durante 45 minutos y bajaron la tensión entre Argentina y Chile

el presidente Alberto Fernández mantuvo una charla telefónica este mediodía con su par chileno, Sebastián Piñera, en la que hablaron del coronavirus y la integración regional pero que, principalmente, ocurrió para bajar el tono a la discrepancias entre ambos jefes de Estado

Los desencuentros que hubo en los últimos tiempos entre la administración peronista en la Argentina y la conservadora en Chile versaron en motivos distintos: primero hubo un cortocircuito fuerte por los datos comparativos para atender la pandemia que ofreció Fernández y Piñera retrucó; luego fueron las opiniones del presidente argentino en el Grupo Puebla -un grupo de caracter político extra gubernamental donde se justifican ese tipo de pensamientos- abogando por la unidad opositora chilena

Después de dos motivos de tensión por "enojos" de la Casa de la Moneda en Santiago con el gobierno nacional,Según comunicó oficialmente Presidencia de la Nación, los mandatarios hablaron durante 45 minutos en una charla que incluyó el impacto del Covid-19 en los dos países y la coincidenciaLa información formal también consignó que destacaron "el vínculo personal que mantienen y la relación histórica que une a la Argentina y Chile"., dijeron según Casa Rosada.Los dos líderes coincidieron en que el coronavirus dio "vuelta la economía a todos” y que están enfrentando a “los mismos dos adversarios: la pandemia y la recesión”.Respecto de la cuestión regional, Alberto resaltó la necesidad de "promover un sistema de integración latinoamericana con esos dos enemigos que son comunes a todo el continente”., se despidió el presidente Piñera., retribuyó el mandatario argentino.Respecto a la agenda entre los dos países, destacaron que seguirán colaborando en temas de interés común para facilitar el tránsito de personas y cargas por los pasos fronterizos con todas las medidas de precaución sanitarias y avanzarán en un sistema logístico de aduanas integradas. En este sentido, Fernández y Piñera pondrán a ambas Cancillerías a trabajar en los próximos días.Así, Fernández desactivó por completo cualquier tipo de enfrentamiento que pudiera darse con Chile, que evidentemente está sensible a declaraciones de cualquier índole que involucre a su política local que provenga de este lado de la cordillera.Hoy, el ex candidato presidencial independiente en Chile, asesor y amigo de Alberto, Marco Enríquez Ominami, aseguró en declaraciones periodísticas que la cancillería de Piñera "no ha parado de equivocarse en los últimos 12 meses” y consideró que la polémica montada este fin de semana era "injusta porque si hay alguien que ha querido venir a Chile es Alberto Fernández"."Le ofrezco al presidente Piñera ya que es público y notorio que soy amigo del presidente de Argentina mi contacto para que se vean. Porque yo quiero transparentar algo. Yo intenté que se vieran y no han querido", afirmó en primer término.Como la conjugación verbal usada parecía atribuir la falta de deseo para una reunión a ambos presidentes, Ominami aclaró ante una consulta: "No. Alberto ha querido". Y precisó que "exactamente" fue Piñera quien rechazó encontrarse con el mandatario argentino. "Yo lo he intentado infructuosamente. Pero desde el mes de octubre, desde el mes de septiembre (entonces Alberto Fernández era candidato ). Me puedo equivocar, puede haber sido agosto....", explicó, y precisó que los intentos fueron cuando el ex jefe de Gabiente era "candidato mayoritario", "cuando era presidente electo", y "como presidente de la república".Y remató: "Y el que no pudo venir al cambio de mando fue Sebastián Piñera (entonces había desaparecido un avión militar camino a la Antártida)".