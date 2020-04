En medio de la tensión en el Mercosur, Alberto habló con el uruguayo Lacalle Pou sobre el coronavirus y la región

el presidente Alberto Fernández mantuvo esta mañana una conversación por videoconferencia con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, que se extendió durante media hora en la que repasaron la situación sobre el impacto del coronavirus pero también dialogaron acerca de la lógica del organismo regional

“se comprometieron a profundizar el trabajo conjunto dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para corregir las asimetrías de la región"

Mientras todavía es fruto de discusión y tensión la controversia en el Mercosur por el rechazo de la Argentina a continuar en este momento la negociación comercial con un grupo de países,Según Infobae, los voceros de Fernández y Lacalle Pou coincidieron en la información oficial que dieron, a excepción de cierta profundidad en cómo comunicaron algún tema. Ambos enfatizaron en que el foco del diálogo estuvo en hablar de la situación de pandemia y en la necesidad de “complementar los trabajos en materia sanitaria”., respondió a ese medio Aparicio Ponce de León, vocero del uruguayo. Mientras que Juan Pablo Biondi, el vocero de Alberto, sostuvo queEl comunicado oficial de la Argentina informó que ambos presidentesy que "instruirán a sus cancilleres para avanzar en este sentido”.Fernández, en ese sentido, resaltó que “Argentina y Uruguay deben ayudar a buscar una lógica regional en el Mercosur” y que "la decisión no es irnos del Mercosur sino hacerlo más grande, con más miembros”.Uruguay, por su lado, prefirió no mencionar qué se habló al respecto. “Se habló de la pandemia y también del Mercosur”, dijo el vocero de Lacalle Pou, pero no quisieron dar detalles. Y recordó las palabras que el presidente uruguayo pronunció el 1º de marzo en su discurso de asunción.La versión del mismo portal sostiene que en el gobierno argentino "no descartan que en los próximos días también haya un diálogo por videoconferencia con Mario Abdo Benítez", el mandatario paraguayo.