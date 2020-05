En un solo día, un juez y un ministro desmintieron fake news de Clarín sobre las gestiones de Kicillof y Larreta

Sin ánimo de polemizar, espero que las autoridades del diario tengan la honestidad intelectual de aclararlo en la próxima tapa. No se trata solamente de decir la verdad sino también de ser responsable y no agregar más miedo a la gente. pic.twitter.com/PvSf9v1yln — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 5, 2020

Mientras resuena aún el debate, sostenido en gran medida por la desinformación producto de la difusión de noticias falsas, acerca del supuesto "plan de liberación masiva de presos" del oficialismo con la excusa del coronavirus, (R)Clarín publicó dos fake news contra las gestiones de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en 24 horas y quedó en rídiculo por la desmentida del juez y un ministro que protagonizaban los artículos.En primer lugar, el multimedios publicó ayer en su versión digital que la Ciudad de Buenos Aires tenía planificado modificar su estrategia de cuarentena porque,de modo natural y controlado. Es decir, provocar que las personas se vayan contagiando de manera controlada "preservando a los grupos de riesgo".Anoche, el vicejefe de gobierno porteño,, desmintió la chance de una idea de ese tipo en una entrevista a C5N consultado por el articulo del diario y hoy, concretamente, también dejó en ridículo a Clarín el principal ministro involucrado en la cuestión, es decir, a cargo de la cartera de Salud de la Ciudad., afirmó el ministro en conferencia de prensa, que descartó de plano un cambio de enfoque del distrito con respecto a la pandemia de coronavirus.Por si eso fuera poco,. El multimedios puso hoy en su tapa un artículo según el cual ese magistrado había asegurado haber sido presionado por gobierno bonaerense de, afirmó Valitutto en una entrevista en Radio La Red.El magistrado explicitó que las presiones las sintió en las reuniones con la Cámara de Casación, donde le hicieron pedidos que "desde la ejecución no eran viables". Pero, además, precisó que la dimensión de la noticia falsa no tenía que ver solamente con que no se refirió al Poder Ejecutivo, sino que también tuvo que aclarar que las presiones ocurrieron en diciembre, más de dos meses antes de que la Covid-19 llegara a la Argentina."No le di demasiada importancia, porque en realidad es una opinión de un juez de Casación respecto a cómo debemos actuar para resolver alguna cosa, pero es una opinión y nada más", expresó el magistrado.En la tapa de Clarín aparecía: "Denuncia de un juez: Mario Valitutto dice que recibió presiones del Ejecutivo provincial para liberar detenidos". Sin embargo, al interior del artículo el juez expresaba que las presiones provenían del poder judicial al decir que "hay jueces que bajan línea"."Sin ánimo de polemizar, espero que las autoridades del diario tengan la honestidad intelectual de aclararlo en la próxima tapa. No se trata solamente de decir la verdad sino también de ser responsable y no agregar más miedo a la gente", tuiteó hoy Kicillof.