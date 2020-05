Cuarentena: Alberto aseguró que el país está "muy cerca" de "mayor apertura", pero que "salir ya es la muerte a miles"

el presidente Alberto Fernández puso en valor que el Gobierno y la sociedad "están cumpliendo objetivos" fijados para el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus y destacó que si se consigue que "la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días" es "muy posible" avanzar en una "apertura mayor en estos días"

"salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos"

A días de que se conozca exactamente cómo será la próxima etapa de la cuarentena,El mandatario dijo hoy que el gobierno y la sociedad "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que el país, de este modo, está "muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado., sostuvo esta tarde, en declaraciones a la FM Radio Con Vos.Sin embargo, Fernández también señaló que, en tiempos en que el sector de Juntos por el Cambios que no tiene responsabilidades de gestión reclama acabar con el aislamiento al igual que algunos personas mediáticos. Por eso, el mandatario también explicó que la situación del aislamiento "lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo"."Es muy difícil dosificar la salida", agregó el Presidente en la misma entrevista. Por eso, se mostró enojado con el sector opositor que ataca al Gobierno por la cuarentena para contener los contagios y las muertes y, según dijo Fernández, "hace un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente".El jefe de Estado expresó que, y cuestionó a, aseguró el mandatario.En ese sentido,sostuvo que la administración nacional y las locales están trabajando para sostener a la economía y recordó que "el Estado les está haciendo un aporte" a las empresas al "pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores". Por eso les pidió que no "abusen" con otras medidas que no son justas.Fernández confirmó en relación a las medidas que regulan la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se estudia "organizar" el inicio de algunos sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir, y evitando también "el transporte interjurisdiccional".En este sentido, Fernández dijo que, si ese modalidad no funciona, entonces deberán "sostener un poco más lo que está en marcha", en relación al aislamiento que rige desde el 20 de marzo.