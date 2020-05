La Magistratura desestimó las denuncias contra Ramos Padilla y Rodríguez, y se postergó la decisión sobre Canicoba

El Consejo de la Magistratura de la Nación trató hoy varias denuncias contra reconocidos jueces del país y tomó trascendentales determinaciones: por un lado, el pleno del cuerpo desestimó las actuaciones que pesaban sobre los jueces Juan María Ramos Padilla y Luis Rodríguez, aprobó el archivo en los casos contra el fallecido Claudio Bonadio, mientras que la Comisión de Acusación elevó al plenario el dictamen de desestimiento de las presentaciones contra Rodolfo Canicoba Corral pero no se incluyó en el orden del día por lo que esa decisión quedará para la siguiente votación.En cuanto a las denuncias que pesaban sobre el camarista porteño Juan María Ramos Padilla, la consejera María Inés Pilatti Vergara presentó un proyecto de desestimación. La acusación contra el magistrado se inició a raíz de una denuncia formulada por el diputado macrista Waldo Wolf e Lucas Incicco debido a expresiones en la red social Twitter de “índole agraviante, indecorosa, de manifiesto contenido político partidario y hasta promoviendo la violencia política y el odio racial”, según las polémicas presentaciones impulsadas por Juntos por el Cambio contra el padre del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que lleva la causa de la red de espionaje ilegal y las extorsiones que salpica a dirigentes de ese sector.En su descargo, tal como consignó el portal Tiempo Judicial, Juan Ramos Padilla sostuvo que esas manifestaciones no afectaron su función porque ninguna de esas declaraciones tienen que ver con causas sometidas a su juzgamiento.Cabe tener presente que el camarista pidió recusar al diputado Pablo Tonelli de esa investigación y cuestionó su designación como consejero, entre otras cuestiones. Por su parte, el legislador PRO insistió en citarlo por el artículo 20 del Reglamento de Disciplina y que se defienda.“Posiblemente corresponda una sanción disciplinaria. Ante la gravedad de esos insultos, falta de decoro prudencia y mesura que son exigibles a un juez justifica una citación para que el juez explique el por qué de su conducta y en todo caso de defienda”, concluyó Tonelli.La senadora de Juntos por el Cambio jujeña Silvia del Rosario Giacoppo, por su parte, agregó que es “intolerable el patoterismo con el cual se ha expresado durante tantos años, es muy grave”. Asimismo, subrayó que el mismo día que estaban tratando esa cuestión en la Comisión de Disciplina, en la página del Consejo había amenazas a los consejeros.“Ramos Padilla en Twitter y en sus redes hace militancia política. Soy una mujer que vengo de la política, que ocupo una banca y no podría justificar una actitud tan indecorosa de un magistrado. También debo decir que el Doctor Tonelli en ningún momento de su dictamen está hablando de un enjuiciamiento, solo está pidiendo artículo 20”, completó.Sobre este punto, el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones difirió con argumentos contundentes: “Los jueces tenemos derecho a decir lo que pensamos, si alguna persona se siente lesionada tiene derecho a iniciar los daños y perjuicios”.Si bien señaló que “el estilo de él es muy particular”, explicó que "por no compartir el estilo" no se puede "limitar lo que él debe decir. Y agregó: "Estamos en el ámbito muy complejo que es el de la libertad de expresión”.A raíz de estas manifestaciones, la consejera y diputado por el Frente de Todos Vanesa Siley sostuvo que “la sociedad espera un Poder Judicial más transparente, saber cómo piensan esos magistrados y magistradas y hacen a la transparencia”. De esa manera, apoyó el pedido de desestimación de la denuncia. Esta postura fue aprobada por la mayoría, con la abstención de la abogada Marina Sánchez Herrero. El dictamen se elevó y el plenario del Consejo aprobó el desestimiento.Otro de los puntos centrales de la reunión en la Comisión fueron los expedientes acumulados contra el juez federal Luis Rodríguez, hombre de Comodoro Py, acusado de cobrar sobornos. “Fue una denuncia del 2018 donde se ha decido la acumulación y que sea mi vocalía el miembro informante. Se ha realizado un trabajo exhaustivo que consta en la cantidad de fojas”, explicó el consejero académico Diego Molea, quien propuso el desistimiento de las presentaciones.En ese sentido, detalló que en la instrucción de ese expediente desde su vocalía se habían pedido una serie de medidas de prueba como: copias certificadas de causas, informes a la Unidad de Información Financiera, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de CABA, a la Dirección de Migraciones, al Banco Central de la República Argentina, entre otras instituciones.Asimismo, sostuvo que el dictamen ya estaba a disposición para el resto de los consejeros desde el mes de febrero, cuando había finalizado la instrucción. Por último, y luego de que la Justicia Penal dicte el sobreseimiento del magistrado con el acompañamiento de la Fiscalía, se agregó también esa resolución judicial. “Por lo cual no nos queda más nada que desestimar la denuncia contra el juez Rodriguez”, completó el representante de los académicos.Por su parte, Sánchez Herrero observó que si bien el dictamen estaba claramente trabajado, no pudo acceder a otras documentaciones necesarias para terminar de evaluar el mismo.Sobre este punto, la consejera Giacoppo recordó que cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió medidas en el marco de la causa en la que intervenía el juez Rodríguez, este no actuó con la celeridad que debía haber actuado. “Eso me lleva a no compartir el desistimiento por lo que a mi criterio había que escucharlo al juez y que dé una explicación, para mi no hubo celeridad procesal”, fundamentó.Lugones adhirió al criterio del desistimiento y fundamentó: “Si está previsto por régimen procesal y legal que la cuestión debatida en orden al enriquecimiento ilícita de un magistrado es competencia de un juez federal, no me siento en mi caso con capacidad para cuestionar lo que ese juez resolvió”.Con la abstención de Sánchez Herrero y Tonelli, y el voto negativo de Giacoppo, finalmente se aprobó el dictamen de desistimiento contra las denuncias a Luis Rodríguez y en ese mismo sentido se pronunció el plenario del Consejo.Otro momento mediático que se esperaba del orden del día tenía que ver con otro integrante de los tribunales de Py, es decir Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Federal N°12 sobre quien pesan diversas denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación.En el dictamen desestimatorio, que había sido confeccionado por el consejero Juan Pablo Más Vélez, se contemplaba a tres de esas acusaciones: una formulada por el diputado Tonelli por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, otra iniciada por Alfredo Popritkin bajo la misma acusación y otra presentada por el sindicalista Enrique Omar “Caballo” Suárez por enriquecimiento ilícito, abuso funcional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y cohecho.Por cuestiones técnico jurídicas del expediente, Más Vélez hizo un dictamen desestimatorio. Luego, su lugar en la Comisión fue reemplazado por la consejera Sánchez Herrero, quien en la reunión anterior de la Comisión de Disciplina y Acusación pidió la postergación de la votación para poder estudiar el expediente, ya que aún no había recibido la documentación.Si bien accedió a la misma, fue solo cinco días antes de la reunión, por lo que consideró que no fue tiempo suficiente para hacer un estudio detallado de la causa. Asimismo, insistió en que “no hay conexidad causal ni subjetiva en el expediente”.“Mi pedido de estudio está basado en la necesidad de tener una visión jurídica y técnica de lo que consta en el expediente que no es uno, son cinco. El cómo fue acumulado hace a la investigación”, subrayó la representante de los abogados de la matrícula federal.Por otra parte, el presidente Lugones coincidió con lo observado por Sánchez Herrero sobre la acumulación. Con respecto a la repercusión mediática que generó el orden del día de la sesión, subrayó: ”No me gusta que me digan los medios cómo tengo que votar. Los medios no pueden marcarnos la agenda. A mí el forum shopping de los consejeros sobre los expedientes no me gusta”.“Lo dije el primer día y lo sostengo, debemos ser cuidadosos con los tiempos procesales con las causas, pero esto no debe convertirse en una espada de Damocles para presionar a los jueces. Debemos dar certeza e institucionalidad ante estos casos”, concluyó el presidente de la Comisión, Diego Molea. En ese mismo sentido, subrayó que el doctor Más Velez planteaba en su proyecto de desistimiento que ese órgano tiene un rol eminentemente técnico y que él actuaba en consecuencia.Debido a que no se hizo lugar al pedido de postergación, los consejeros Sánchez Herrero, Juan Manuel Culotta y Giacoppo se abstuvieron de votar. De esa manera, se aprobó el dictamen de desestimiento y se elevó al plenario, pero no se incluyó en el orden del día para su tratamiento.