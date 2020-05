Cumbre Alberto, Kicillof y Larreta: el gobierno nacional se prepara la extender la cuarentena

se reunirán en la Quinta Presidencial de Olivos Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para empezar a determinar qué pasará después del domingo 24 de mayo: todo indica que la cuarentena seguira en términos muy parecidos a los actuales, aunque se abra la posibilidad de volver al trabajo a algún sector nuevo en algún distrito, y la nueva fecha sería el 7 de junio por lo que habría dos semanas más de confinamiento

Sólo faltan cuatro días para que termine la etapa actual del aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en ese marco, esta tardeEl jefe de Estado convocó al gobernador bonaerense y al jefe de Gobierno porteño a una reunión que se realizará esta tarde, a partir de las 19, en Olivos.Antes de los anteriores anuncios respecto de la continuidad de la cuarentena, Fernández consultó a los gobernadores y el equipo de infectólogos que lo asesora, quienes acompañan al Estado desde el comienzo de la pandemia de Covid-19. En este caso, esos encuentros preliminares aun no ocurrieron, pero de todos modos parece claro cuál será la decisión.La cumbre Alberto-Kicillof-Larreta tendrá, esta oportunidad, el condimento especial de que en los últimos días intendentes bonaerenses e integrantes del gabinete del gobernador bonaerense criticaron a la Ciudad de Buenos Aires por haber habilitado la apertura de comercios, algo que podría provocar el aceleramiento de los contagios en el AMBA. Luego, la polémica se enfrió con la intervención de la Casa Rosada. Resta saberse si en el caso porteño los relajamientos implementados hasta ahora seguirán igual o si habrá marcha atrás.De acuerdo a conversaciones preliminares con los expertos, el Poder Ejecutivo continuará con su estrategia de regionalizar la modalidad de la cuarentena. Esto implica:Hasta ahora, el gobierno nacional utilizó la tasa de duplicación de casos como un indicador para determinar qué jurisdicciones pueden avanzar hacia una nueva fase. A raíz del aceleramiento de las curvas de casos y muertes en el Área Metropolitana, se prevé que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires no habrá cambios significativos.El 10 de mayo ocurrió el primer desfasaje entre algunas de las provincias y los grandes centros urbanos de las más populosas. Mientras en la mayor parte del país la duplicación de casos superó la barrera de los 25 días, en el AMBA ese número alcanzaba a 17 días. No obstante, en los últimos días los casos en los barrios populares -principalmente porteños- se incrementaron fuerte y rápido, lo que generó que al comienzo de esta semana el promedio país descendiera a 16 días para la duplicación.Básica y sintéticamente, infectólogos y científicos sostienen que es necesario continuar con el aislamiento un tiempo más., sostuvo Eduardo López, pero advirtió que no prevéDurante una entrevista radial, el especialista consideró que en la Ciudad y el Conurbano “están los casos de los barrios más vulnerables" y puntualizó que “la curva viene subiendo de forma lenta" y quePor su parte, su colega Carlota Russ, que también forma parte del comité de expertos con el que Fernández se reunirá en los próximos días, señaló que "estaba previsto que aumentaran los casos" y destacó la ampliación del sistema de Salud para poder afrontar el pico de la pandemia: "Todavía tenemos capacidad operativa y no hay que preocuparse por ese tema".