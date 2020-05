Juliana Awada habría roto la cuarentena al hacer 29 kilómetros para comprar en el barrio porteño de Belgrano

Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri, parece haber roto la cuarentena al recorrer 29 kilómetros para ir a hacer comprar en el coqueto barrio porteño de Belgrano

Mientras al interior de Juntos por el Cambio persisten las diferencias, como reconoció Patricia Bullrich, entre "los halcones y las palomas" -categoría esta última donde ubicó a Horacio Rodríguez Larreta- por la controversia entorno a si es necesario o no levantar la cuarentena,Es que según una publicación en su propio Instagram y una nota publicada por Perfil . Pero claro, el problema es que esa zona queda a casi 30 km. de la Quinta Los Abrojos, donde pasa el aislamiento con el ex presidente en Los Polvorines, por lo que de ser así habría roto las medidas de aislamiento obligatorio que permiten hacer compras pero en comercios de proximidad.La ex primera dama publicó una historia en Instagram en la que se la ve haciendo compras en un local con inscripciones típicas de un comercio chino. Según Perfil, debido a que "cocinar" es "aquello que la mantiene ocupada y ayuda a pasar los días durante la pandemia", noLa semana pasada se conoció el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a Cheeky, la textil de Awada, a pagar los sueldos en 24 horas, tras dejar impagos los salarios de abril y sólo depositar a sus trabajadores “sumas irrisorias que varían entre los $ 2.000 y los ocho mil pesos en el caso de los más afortunados”.