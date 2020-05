Alberto, Covid y cuarentena: "Poco a poco vamos a recuperar la normalidad, pero no será la que conocimos"

el presidente Alberto Fernández sostuvo en Santiago del Estero que "el mundo de hoy ya no es el mundo de marzo pasado", y, ante los sectores que cuestionan la continuidad de la cuarentena preventiva para el coronavirus, aseguró que su Gobierno no asumirá "ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos" y que la economía volverá a "levantarse", como en 2003, una vez que pase la pandemia

En lo que es su primer viaje al interior desde el inicio del aislamiento,, advirtió el jefe de Estado y agradeció al gobernador Gerardo Zamora por su “afecto y cariño”.Así se pronunció el Presidente, en la Escuela del Bicentenario de Santiago del Estero, un monumento histórico provincial, cuya obra de reparación está paralizada desde abril del 2019 por la falta de giro de fondos por parte de la anterior gestión nacional, a través del denominado Plan Belgrano.Fernández visitó la provincia -para luego ir a Tucumán- acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.Allí, ratificó que su gestión no asumirá "ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos" y aseguró que la economía del país volverá a "levantarse", como en 2003, una vez que pase la pandemia de coronavirus., advirtió Fernández.Por eso, añadió: "Renuevo mi compromiso con cada argentino; no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”."Quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple con sus compromisos, por lo tanto no vamos a hacer más de lo que debamos hacer y que nuestros compromisos no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, enfatizó durante el acto, en el que dedicó palabras elogiosas al gobernador Zamora, con quien dijo compartir la "mirada" de lo que "necesita el pueblo", pese a que ambos provienen de orígenes políticos distintos, en alusión a la pertenencia radical del mandatario provincial.