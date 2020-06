El FMI dio un fuerte respaldo a la oferta de Argentina a los bonistas y evaluó que hay poco margen para mejorarla

el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó otra vez un gesto de respaldo a la última propuesta presentada el 26 de mayo por parte eel Gobierno argentino a los acreedores, al indicar que es consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad y al considerar que los bonistas deben entender que “existe un margen limitado” para mejorarla

A través de un comunicado,El sentido del mensaje del organismo multilateral de crédito es claro:La evaluación se realizado por pedido del Ejecutivo dey no contempló la contrapropuesta que presentaron dos grupos de acreedores la semana pasada. “Existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI”, remarca la notatécnica.Las estimaciones de los analistas en Argentina detallan que la oferta de Martín Guzmán ronda los USD47 por cada 100 mientras que la contraoferta de los bonistas llega a USD 53. En Washington, fuentes con conocimiento de la posición del Fondo estiman que es difícil que un valor presente neto otorgue más de USD 50 (por cada US$ 100, asumiendo una tasa de descuento del 10% pueda ser consistente con la reestructuración de deuda.En una nota al margen, el FMI señala que “las autoridades asumen que la brecha financiera que surge del servicio oficial de la deuda que vence durante 2021-24 se refinanciaría a una tasa de interés promedio ponderada de 3,5 por ciento y a un plazo promedio ponderado de 8.8 años”.“En el contexto de las actuales negociaciones de la deuda con los acreedores privados y como parte de la asistencia técnica continua del FMI, las autoridades argentinas solicitaron que el personal técnico del FMI evalúe su propuesta revisada de reestructuración de la deuda del 26 de mayo en relación al marco establecido en la Nota Técnica del personal sobre la sostenibilidad de la deuda pública que se publicó el 20 de marzo”, indicó el Fondo, en referencia a la evaluación que hizo cuando declaró que la deuda no era sustentable.En este contexto, el Gobierno decidió postergar por 10 días más el cierre de las negociaciones que terminaba mañana, según indicaron fuentes oficiales a Infobae. El Ministerio de Economía debería informar esta nueva prórroga a la SEC (la comisión de valores de EEUU) y firmar otro acuerdo de confidencialidad entre las partes.Según la misma nota, en Wall Street y Buenos Aires el comunicado del FMI no cambió demasiado el destino que tengan las negociaciones. Se trata de una muestra más de las consecuencias que podría tener para muchos países una actitud reaccionaria de los fondos.Según consideran, el posible que el acuerdo se logre pero que las partes todavía tienen una distancia que acecar.Una fuente ligada a los bonistas dijo que el comunicado del Fondo no es relevante y que el acuerdo puede salir con la oferta de 50 dólares más el cupón del PBI para llegar a 54 dólares al menos. De lo contrario, aclaró, el Gobierno sabe que no podría lograr una aceptación alta, porque solo ingresaría el grupo de Fintech-Gramercy y Grelylock, el “más amigable”.