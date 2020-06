02.06.2020 / Coronavirus

Alberto defendió que "se salvaron muchas vidas con la cuarentena", pero reconoció que "tiene consecuencias"

Mientras la oposición intensifica su campaña política de agite anti-cuarentena usando la Covid-19, el Presidente afirmó que no entiende las protestas pero sí "al que demanda poder trabajar", ya que la decisión del aislamiento "no es un hecho arbitrario". "La Argentina está en la instancia de la pandemia en la que no hay antecedentes", ponderó.