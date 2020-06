Reunión Kicillof-Larreta: cuáles serán los cambios y continuidades en la cuarentena del AMBA

Nos reunimos con @horaciorlarreta para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. pic.twitter.com/ScR5QeRRL7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 2, 2020

A pesar del aumento de casos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de que se espera que para mediados de este mes se produzca el pico de casos de coronavirus en el país, mientras que la Provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof no avanzarían en mayor apertura ni tampoco retrocesos en las restricciones de la cuarentena, la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta analiza habilitar comercios de ropa en barrios y hasta podría permitir actividad de esparcimiento como el running.Ante esa situación, Kicillof y Larreta se encontraron por la tarde, en un encuentro que difundió el mandatario bonaerense. "Nos reunimos con Larreta para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio", comunició el ex ministro de Economía.Según fuentes del gobierno porteño que hicieron trascender sus posturas y sus debates internos, a pesar del aumento de casos en la Ciudad, la administración PRO recibe números que estudia diariamente el ministro de Salud, Fernán Quirós, que indicarían que la curva de contagios por Covid-19 estaría estable y no en ascenso.Con esos datos, Larreta analiza la posibilidad de flexibilizar la cuarentena. ¿Cómo? La idea es sumar actividades de esparcimiento y comercios barriales que están siendo fuertemente afectados por la prácticamente nula actividad económica, que es más producto de la pandemia que de la cuarentena.Hoy en conferencia de prensa, Quirós las llamó “actividades de bajo riesgo”, aunque no dio precisiones. Las versiones que los funcionarios porteños dejaron salir de sus oficinas -y teléfonos- es que la Ciudad está a un paso de habilitar la apertura de comercios de indumentaria a partir del próximo lunes, aunque todo depende de la evolución de la curva de contagios a analizarse hasta el viernes.No obstante, remarcan que "todo se está charlando" con el gobierno nacional e incluso con la gestión bonaerense y que, a esta altura, nada ocurre bajo la vieja denominación de "se mandó solo".Volverían a trabajar los comercios que se habían abierto y, en los últimos diez días, fueron cerrados nuevamente. Podrían generarse protocolos específicos y una reglamentación para evitar aglomeraciones. Se trata de unos diez mil negocios que fueron cerrados por estar ubicados en avenidas de mucho tránsito peatonal. No incluirá reabrir los shoppings.En cuanto a las salidas de menores con un mayor, se analiza si se puede flexibilizarse más, como por ejemplo mayor tiempo o salidas sin necesidad de tener el número de DNI par o impar. Hay dudas acerca de paseos en plazas y parques por la aglomeración que podría generar, pero no se descarta.También se analiza habilitar actividades relacionadas con el arte, y otra medida en evaluación tiene que ver con el running y la actividad física en bicicleta. Si bien las fuentes oficiales hablan de que sería para julio, cuando la curva de contagios ya se muestre decreciente, en el Gobierno porteño evalúan que se pueda salir a correr por la noche.En la Provincia, con su territorio totalmente diferente al igual que la integración de su población, no habría ni retrocesos ni avances en la flexibilización de la cuarentena. Sí se seguiría abriendo nuevas actividades industriales, pero siempre en relación con la situación epidemiológica de cada distrito en particular.En el entorno del gobernador bonaerense Kicillof, aseguran con la mirada puesta en las villas y barrios populares que "no hay margen para flexibilizar nada”. Es por eso que las salidas habilitadas para los menores de edad no son una opción entre las evaluaciones de apertura que hace la provincia, al igual que salidas recreativas o deportivas y comercios en aglomerados urbanos. Como se sabe, todo tipo de comercios barriales dependen de las autorizaciones municipales y provinciales.Es así que no habría avances ni tampoco habrá retrocesos en la cuarentena, salvo que en algún distrito surja un foco de contagio masivo. Un ejemplo de ello es Necochea, en donde se tuvieron que cerrar las actividades que se habían abierto ante el aumentode contagios por la realización de un baby shower que provocó decenas de contagios.En este punto, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires (PBA), Nicolás Kreplak, marcó que en un par de semanas se registró un aumento importante del número de contagios y de la ocupación de camas de internación: “Ahora estamos en un 43 o 44% de uso del sistema de Salud; con la cantidad de casos que tenemos ahora, faltarían entre 40 y 60 días para la saturación del sistema”.“En el AMBA aumentaron mucho los contagios si uno ve 15 o 20 días para atrás y no hay ninguna razón para pensar que esto no vaya a seguir de la misma manera”, apuntó en declaraciones a Radio Con Vos. “Hay que hacer algo para que la tendencia cambie. No es momento de flexibilizar nada, sino de intentar que bajen los casos”, insistió.Por esta razón, Kicillof sí insistirá con la necesidad de flexibilizar la actividad industrial en los distritos del conurbano antes que las actividades de esparcimiento. La cuarentena se extenderá probablemente este fin de semana por dos semanas más, y el gobernador bonaerense anunciará que no habrá cambios en los 40 distritos del AMBA que están bajo su mando, salvo la apertura de nuevas industrias pedidas por los intendentes.La cuarentena del AMBA: en CABA habilitarían running y comercios de ropa, mientras en Provincia no habría cambios