Insólito: mientras lo investigan por espiar, Macri quiere ser campeón de América en un juego de cartas inglés

parece no estar muy tensionado por estas razones: Macri está recluido en la quinta Los Abrojos participando de la Copa América de Bridge, un juego de cartas de origen inglés y ligado a la alta sociedad considerado hace un tiempo “deporte olímpico”

Más allá de su "cuarentena política",: por un lado, por cómo, desde su rol de ex presidente, la Argentina atraviesa la pandemia del coronavirus, por el momento con muy buenos números en cantidad de contagiados y fallecidos gracias a la cuarentena; por otro, porque la justicia federal lo investiga en tres expedientes por presunto espionaje ilegal durante su mandato.Sin embargo,“Cuando termine la tarea de servicio público quiero aprender a cocinar bien, paisajismo. Quiero aprender más de todo el tema tecnológico y el mundo digital, tengo varios libros atrasados. Me gusta mucho el cine, las series, quiero tener más tiempo, quiero aprender a jugar mejor a las cartas, que me gusta mucho”, le dijo en febrero de 2019 a Alejandro Rozitchner, el "filósofo" al que le dio un jugoso contrato para que le escribiera discursos durante su gobierno.Según publicó Ámbito Financiero, fue el coronavirus y el aislamiento obligatorio -más la falta de compañeros de paddle- lo que abrió el terreno a Macri para dedicarse al Bridge, eso que tanto dijo desear hacer una vez que dejara el "servicio público".y patrocinada por la agencia de turismo Morisan, de Graciela Sancho de Mori, quien junto al ingeniero Héctor Mori, de Secontur, organizan cruceros y viajes para llevar jugadores a los mejores torneos el mundo.El equipo de Bridge de Macri se llama "MM". Ese es el "Nick BBO" que eligieron los integrantes. Sus compañeros de equipo son todos expertos en el juego: Ernesto “Tito” Muzzio (OYZZUM) (capitál del equipo, ganador del histórico torneo de la República 2006 celebrado en Mar del Plata y autor del libro “Brigde al natural”); Héctor Camberos (HECTORC) (jugador con reconocimiento internacional); Pablo Lambardi (LAMARGD1) (catalogado como el mejor jugador del grupo, del crículo de Franco Macri, y maestro de Bridge y compitió para Argentina e Inglaterra en múltiples campeonatos); Luis Palazzo (PALA) (posee más de dos décadas de experiencia en este deporte y representó al equipo oficial masculino de la Argentina en varios campeonatos internacionales); María Ladislao Pedro “Pierre” Pejacsevich (PIERRI) (tiene 53 años y era el más joven de las mesas de Bridge de Franco Macri).