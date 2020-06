Mentiras de Guillo: Dietrich quiso defender su gestión en Twitter, pero el titular de Trenes Argentinos lo dejó en ridículo

Es el caso de Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, que en este caso decidió usar Twitter para ensayar una defensa de su gestión, pero que quedó en ridículo debido a que el actual titular de Trenes Argentinos expuso sus "mentiras" con datos concretos

Durante los últimos 4 años aumentamos un 50% la cantidad de pasajeros, sumamos un 30% más de servicios, batimos récords en todas las líneas y mejoramos la puntualidad. Acá un resumen de lo que hicimos en los trenes de pasajeros para que los argentinos viajen mejor y más seguros👇🏻 pic.twitter.com/SjZPkPXWdk — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) June 10, 2020

recogió el guante Martín Marinucci, actual presidente de TA. "El ex ministro Guillermo Dietrich publicó ayer en su cuenta, una serie de tweets con datos sobre inversiones durante su gestión, plagados de mentiras. Abro hilo"

En @TrenesArg el panorama que encontramos fue muy distinto al que indica el ex ministro. La realidad en infraestructura de vías y en formaciones ferroviarias, tal como lo refleja el informe de la @InfoCNRT , era alarmante. — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) June 11, 2020

Por esa razón, las revisiones pentanuales en la #LíneaSarmiento fueron cuestionadas por la @InfoCNRT por no contar con el stock de repuestos por faltantes. Además, hoy de los 220 coches de larga distancia que existen, 42 coches están inutilizados por falta de piezas. — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) June 11, 2020

Algunos ex funcionarios de Juntos por el Cambio se mantienen en una cuarentena política, justo en tiempos de coronavirus, mientras atraviesan complicados panoramas judiciales producto de las múltiples causas por corrupción que tienen en Comodoro Py y en el horizonte.En primer lugar, "Guillo" citó un tuit de, quien encabezaba esa empresa con Cambiemos en Casa Rosada, en el que éste le respondía a, actual ministro de Transporte., tuiteó el ex funcionario que trabajaba para Dietrich, para cuestionar al funcionario de Alberto Fernández.Luego, el ex ministro continuó con su propia letra y un video: "Durante los últimos 4 años aumentamos un 50% la cantidad de pasajeros, sumamos un 30% más de servicios,. Acá un resumen de lo que hicimos en los trenes de pasajeros para que los argentinos viajen mejor y más seguros".Ante eso,, afirmó el dirigente.Bajo la cita a datos de un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Marinucci señaló que "el panorama" que dejó el macrismo "fue muy distinto al que indica el ex ministro", ya que "la realidad en infraestructura de vías y en formaciones ferroviarias, tal como lo refleja el informe de la CNRT, era alarmante".El funcionario, entonces, informó que. También precisó que el ex ministroPor eso, recordó que "las revisiones pentanuales" sobre esa línea "fueron cuestionadas por la CNRT", ya que Macri y Dietrich dejaron al Sarmiento sin "el stock de repuestos, por faltantes"., sentenció.Para concluir, reveló que las inversiones para repuestos que Dietrich y su ex funcionario refirieron sólo fueron "promesas" y nunca llegaron al país:"La CNRT es clara y contundente en su informe y sobre esos datos nos basamos para mostrarle a los argentinos y argentinas con lo que nos encontramos y el enorme trabajo que estamos desarrollando hoy en Trenes Argentinos", finalizó.