Alberto suspendió su viaje a Catamarca y un ministro quedó en aislamiento por el positivo de Covid de Insaurralde

el presidente Alberto Fernández y un ministro del Gabinete nacional que lo acompaña en su gira por el interior del país debieron modificar su agenda, ya que son parte de una cadena que tuvo contacto con el jefe comunal del sur del conurbano bonaerense

Por el positivo de coronavirus que hoy confirmó, el intendente de Lomas de Zamora, a través de Twitter,Debido a que Insaurralde dio positivo de Covid y estuvo hace dos días con, este último permanece aislado en La Rioja y se hará un hisopado, aunque por el momento no tendría síntomas. Como el titular de Desarrollo Social integra la comitiva presidencial que ahora está en La Rioja, el jefe de Estado decidió suspender la que hubiera sido su segunda escala, Catamarca.Justamente, Catamarca es la única provincia del país que está libre de coronavirus, ya que en los últimos dos días se produjo un brote en Formosa, el otro distrito que no tenía casos hasta ese momento.“Estamos consultando al médico para ver qué hacemos. Daniel no tiene síntomas, estamos todos con alcohol y barbijos”, le respondió a Infobae uno de los funcionarios que viajó con la comitiva presidencial a La Rioja. No obstante, el ministro de Desarrollo Social fue puesto en aislamiento y se hará el hisopado correspondiente en las próximas horas.Por otro lado, desde la Provincia de Buenos Aires aseguraron que, secretario general de la gobernación, mantuvo una reunión el miércoles con Insaurralde. Por eso, Thea también está aislado desde que se confirmó el resultado positivo de intendente lomense. También confirmaron que el funcionario no tuvo ningún contacto con el gobernadordespués de su encuentro con el jefe comunal.Insaurralde se había reunido con Arroyo el miécoles, un día antes de sentir los primeros síntomas. Ese mismo día, pero algunas horas más tarde, el intendente participó de una reunión del Comité Operativo de Emergencia de su municipio y allí estuvieron Thea, quien forma parte del gobierno bonaerense y mantiene un estrecho vínculo con Kicillof, y, presidente de la Cámara de Diputados provincial.Otermín confirmó que también quedó en aislamiento a la espera de realizarse un test y negó haber estado en contacto con el gobernador. Además, destacó la actitud de Insaurralde, quien ante los primeros síntomas activó el protocolo sanitario correspondiente.