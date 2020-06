Cumbre Alberto, Kicillof y Larreta: hay consenso en endurecer la cuarentena, pero hay dudas sobre la vuelta a Fase 1

se produjo la cumbre entre las tres máximas autoridades que definen cómo seguirá el aislamiento en el núcleo urbano más importante y con más problemas del país: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron con el presidente Alberto Fernández y le llevaron sus papeles, documentos y datos para evaluar los últimos números que tienen que ver con el avance del coronavirus en sus jurisdicciones y así tener claro que hay que dar marcha atrás con las flexibilizaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires pero, a la vez, precisar hasta dónde

hay consenso en que es necesario encurecer la cuarentena a través de medidas concretas, pero se postergó una definición acerca de si eso implicará “volver a una fase anterior”

Concretamente,Fernández, Kicillof y Larreta se encontraron durante una hora y media y discutieron el futuro de la cuarentena en el AMBA, que se encuentra en un, entre otros.Las conclusiones centrales que surgieron de la reunión de hoy son dos:, postura sobre la que se manifestaron públicamente a favor los equipos bonaerenses e incluso el Presidente. La cuestión es que sí o sí se restringirán algunas actividades que se habian flexibilizado, aunque esto no refiera exactamente a todas los rubros que no podían desarrollarse en la Fase 1.Para entender la magnitud de cómo disminuiría la circulación y movilidad si se restrigieran sólo algunas de las actividades que se verían afectadas por una vuelta a Fase 1, cabe señalar que serían distritos que retrocederían en unas 38 actividades, muchas industriales, permitidas desde la fase 3. Entre otras, la fabricación de productos del tabaco, textiles, indumentaria, calzado, celulosa y papel, productos de la industria química y petroquímica, cerámicos y cemento entre otros sectores.Según trascendió, no habría fotos del encuentro de hoy. La reunión se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos desde el mediodía y se extendió por dos horas, esta vez sin la presencia de los ministros de Salud de la Nación, provincia y Ciudad; Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quirós; respectivamente.Almuerzo mediante, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta analizaron el nivel de contagio y de circulación del virus en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde se registran la mayor cantidad de casos, de cara al vencimiento de la última prórroga de la cuarentena, el 28 de junio.Esta mañana Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, dijo que volver a la Fase 1 en el AMBA “sería para detener la circulación y organizarnos". En esa línea, Gollan apuntó que “hay consenso con la Ciudad de Buenos Aires para una restricción fuerte".En el país se registraron 42.785 casos de Covid-19, con 1.016 fallecimientos, 28.616 pacientes en curso y 13.153 recuperados. Con el fuerte aumento de los casos registrado en los últimos días, la ocupación de camas en el AMBA llegó al 54%, mientras que en el primer cordón del Conurbano roza el 58%. Es una de las preocupaciones principales de la dirigencia política. Si se toma en cuenta toda la provincia, el número desciende hasta el 54%.La reunión tiene lugar a 95 días de establecido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 20 de marzo pasado, y a días de que venza la actual prórroga que rige para el AMBA, Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, mientras que para el resto del país rige una fase de distanciamiento.