Baby Etchecopar tuvo que pedirle disculpas a Cristina por compararla con el cáncer en la mesa de Mirtha Legrand

Baby Etchecopar destiló odio, misoginia y violencia y horas después el repudio social lo empujaron a tener que pedir disculpas. Es que después de comparar a Cristina Fernández de Kirchner con el cáncer, como hacían desde el antiperonismo hace 70 años, en el programa de Mirtha Legrand y sin cuestionamientos por parte de la actual conductora del ciclo, Juana Viale, el mediático periodista tuvo que dar una tibia marcha atrás

Contra Evita festejaban el cáncer, con @CFKArgentina se reproduce el mismo desprecio, por ser mujer y por el proyecto político que encarna.

Baby Etchecopar dijo que es el cáncer, lo repudiamos una y mil veces. #EsViolenciaPolítica pic.twitter.com/60V6LrPuc5 — Vicki Freire (@vicki_freire) June 22, 2020

"Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar (sic) el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase"

No podemos permitir estos discursos de odio que fomentan la violencia hacia las mujeres y denuestan el trabajo político.



Tal como lo hicieron con Evita, ahora lo hacen con Cristina. #EsViolenciaPolítica y debemos ponerle fin para construir un país libre de violencias pic.twitter.com/X78pKhTEJf — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 22, 2020 Este discurso representa todo lo que no queremos como sociedad: el odio, la violencia y la misoginia.



En esto no puede haber grieta: el repudio debe ser unánime y absoluto. #EsViolenciaPolítica pic.twitter.com/HnfYDEjofD — Mariano Recalde (@marianorecalde) June 22, 2020

Una vez más,", había dicho Etchecopar en la mesa conducida por la nieta de Legrand, que además contó con la participación de otros dos periodista entre conservadores y cercanos al macrismo, comoMenos de un día después, la polémica y los rechazos al periodista macrista estallaron y usó su programa de radio para retroceder:Por si la frase de Etchecopar no fuera deplorable por sí misma,Durante el final del mismo programa en que este personaje comparó a la vicepresidenta con el mencionado padecimiento, González Oro había pedido un "brindis por Leandro", el hijo de Etchecopar, que está luchando contra el cáncer. "Está saliendo de una quimio", reveló Baby., reiteró. Y agregó: "Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente".Antes, las redes estallaban contra el periodista, y muchos usuarios de Twitter, por ejemplo, reclaman una denuncia en el marco de que no es la primera vez que Etchecopar promociona el odio y la misoginia, a pesar de luego retroceder y disculparse con alguna excusa. Un ejemplo es cuando ante conflictos entre gremios aeronáuticos y el gobierno nacional en 2019, cuando gobernaba Macri, recomendó no hacer "la carrera de azafata" y mejor ir "a una casa de masajes", cosa que "por ahí te conviene, con final feliz" y "ganás más plata en menos tiempo y siempre tenés algo caliente que llevarte a la boca y no la de un piloto”.Distintos referentes del Frente de Todos criticaron con dureza la "violencia", "misoginia" y "odio" de Etchecopar, como