13.07.2020 / Coronavirus

Alberto afirmó que "la pandemia está lejos de terminarse" pero es optimista por la vacuna que se probará en Argentina

Cuando ya se empieza a pensar qué pasará a partir del próximo lunes, el Presidente remarcó que no hay que pensar que después del 17 "abre todo, porque no es así". No obstante, expresó su anhelo de que, cuando ya esté aprobada la vacuna que se testea en Argentina, ésta "llegue al país" en simultáneo con su llegada a las naciones centrales.