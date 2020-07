Contundente ultimátum de Alberto Fernández a los bonistas por la reestructuración de la deuda externa

el presidente Alberto Fernández aseguró que la nueva propuesta de reestructuración de deuda externa presentada por la Argentina representa "el máximo esfuerzo" y configura "la última oferta", con lo cual espera que los acreedores "la entiendan"

Mientras todavía se esperan novedades acerca del resultado final de las negociaciones y aún hay plazo,, sentenció el jefe de Estado esta tarde en una entrevista que concedió a la radio FM La Patriada.En la misma línea, Fernández destacó la voluntad de la Argentina de "acercarse" a los bonistas -de los cuales varios ya elogiaron la propuestas, aunque el grupo que integra Blackrock seguiría empecinado en presionar para un rechazo- y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda "postergando los interereses de los argentinos"., aseguró.Por eso mismo, el Presidente agregó: "No podemos más que esto y esperamos que lo entiendan porque no nos vamos a mover de esto"."Trabajamos con mucha seriedad y de muy buena fe, y eso lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20, Francia y Alemania; todos elogiaron el esfuerzo argentino, que se da en este contexto de pandemia", concluyó el mandatario.