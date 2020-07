Insólito: Bullrich, Laura Alonso, Lombardi y Pinedo armaron un libro sobre "conversaciones de cuarentena"

un grupo de ex diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, entre los que se destacan Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Laura Alonso y Federico Pinedo, presentó el libro "Juntos", en que se publicaron "diálogos" temáticos escritos por ellos mismos durante la cuarentena

Gracias @cestebarena @omardemarchi @gmilman y a todos los que nos acompañaron hoy en la Presentación de "Juntos - Ideas para el desarrollo y la libertad - Conversaciones de cuarentena" Planteamos futuro, unidad y libertad para todos los argentinos. Es con todos, es Juntos! https://t.co/481uw8zSXg — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) July 13, 2020

Con críticas al Gobierno para no sorprender y una arenga virtual a sus militantes,En el encuentro virtual (vía Zoom) ante unos 1.200 asistentes explicaron la historia del proyecto:, espacio que militó la posición de los agroexportadores durante el lockout patronal y el debate por la Resolución 125/2008, de retenciones móviles para el agro, que terminó con el voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.Presentados por, la ex titular del Enacom que ofició de organizadora del encuentro y compiladora del libro, disertaron, todos ellos autores de diversos artículos en el libro.En el cierre de las intervenciones y a tono con la desproporcionada carta abierta que publicó esta mañana y que horas después quedó fuera de tono cuando se supo que JxC se reuniría con Alberto Fernández tras la convocatoria del Gobierno, Bullrich fue la más crítica., dijo, cuando se conoce que ella encabeza el sector de los "halcones" del PRO -dirigentes menos propensos al diálogo y más cercanos a estirar la grieta-.Consideró que están dadas las condiciones para el diálogo abierto si hay "un Gobierno que no insulta, no agrede, que no habla de odiadores seriales, que no dice que nuestro expresidente (Mauricio Macri) tiene que silenciarse, porque el silencio es incompatible con la democracia".A su turno, Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, contó el tema de su artículo en el libro, que parece poco acertado si se tiene en cuenta sus constantes ataques contra las mujeres que integran el peronismo por la condición de mujeres, como la vicepresidentaEn ese sentido,para las mujeres, como prioridad cuando termine el aislamiento.Por su parte Pinedo, ex presidente provisional del Senado, dijo que en octubre "a un candidato lo votó el 48% y al otro lo votó el 41%", por lo cual -según su mirada- debe haber una "búsqueda de cooperación con la otra mitad de los argentinos, porque la agenda y la angustia es la misma".Bertol, ex representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se lamentó porque dijo que el país "cambió 180 grados" su posición sobre Venezuela y el diputado Tonelli trató de aportar ánimo luego de la derrota electoral del año último, que todavía parece resuena cercana dentro de JxC.", arengó a sus militantes, que mandaban mensajes vía chat desde distintos puntos del país.