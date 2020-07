16.07.2020 / Juntos por el Cambio

El abogado de la familia Castro reveló que Patricia Bullrich "le está incendiado" el teléfono a la mamá de Facundo

Leandro Aparicio, letrado de la familia del joven desaparecido, relató en una charla virtual con Correpi que la polémica ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO no para de llamar telefónicamente a la mamá de Facundo, quien se niega a atenderla. "Yo le dije a la madre: decile que te mande algún espía, a ver si no tiene alguno encanado'", ironizó.