Alberto reclamó "conocer la verdad" sobre el caso AMIA y aclaró cuál es la postura de Argentina sobre Venezuela

el presidente Alberto Fernández salió a aclarar algunas posturas políticas del gobierno que encabeza respecto de problemáticas con peso en el exterior como lo son los casos del atentado a la AMIA y la situación en Venezuela

Fernández puntualizó que sus planteos fueron “que se preserven los derechos humanos en Venezuela, como en cualquier lugar del mundo”; que se levante “el bloqueo” porque con esas medidas se “condena al pueblo” a la pobreza; y que en la vida política de ese país no haya intromisión “de ninguna potencia extranjera”

Mientras las diferencias al interior del Frente de Todos -que existen, como en todo frente- se convirtieron en ruido al ser exteriorizadas por algunos referentes del espacio,Sobre la agresión terrorista ocurrida en la mutual judía, de lo que se cumplen 26 años el sábado, el mandatario sostuvo que fue "muy doloroso" para todos los argentinos ya que "no fue un atentado contra la comunidad judía sino contra la Argentina". Y sentendió:, remarcó Fernández.Con motivo de conmemorarse el sábado los 26 años del atentado contra la sede de la AMIA, el jefe de Estado brindó una entrevista este mediodía a Dina Siegel Vann, directora del instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos perteneciente al Comité Judío Estadounidense transmitida por la radio FM JAI.En ese marco, el Presidente se refirió al acuerdo con Irán, celebrado por la gestión depara poder avanzar la investigación:"Desde entonces Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad de lo que pasó allí; y se presenta la dificultad de la justicia de que el Gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la justicia entiende son los responsables de esos hechos", dijo Fernández en la entrevista."Argentina todavía está en deuda con ese tema, pero la verdad es que el mayor deudor es el país que no accede a que los responsables vengan y declaren, y si terminan siendo inocentes recuperarán su libertad y volverán a Irán. Y si no tendrán que hacerse cargo", agregó.Sobre la, Fernández tuvo que hacer aclaraciones porque, justo cuando algunos sectores del Frente de Todos cuestionan acercamientos con empresarios o dirigentes opositores con quienes no se sienten representados, las interpretaciones de algunos medios sobre la postura argentina respecto de Caracas en la ONU multiplicaron el ruido.En diálogo con AM750,y aclaró que en las últimas horas la postura de Buenos Aires fue “sesgada por algunos medios de comunicación”.Al referirse a la exposición que realizó durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas,, sentenció el jefe de Estado durante una entrevista con el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales, quien antes de la comunicación con el mandatario había sido muy crítico por los trascendidos o versiones que, justamente, Fernández aclaró.“Lamentablemente se sesga la información y se termina diciendo solo una parte”, cuestionó a los medios, principalente en referencia a Infobae, Clarín y La Nación.En ese sentido, sostuvo: “Yo no voy a promover ningún golpe de Estado contra ningún presidente. Por eso no reconocí al gobierno de Bolivia. Yo soy un hombre de la democracia”.“Lo que debemos hacer los pueblos hermanos es ayudar al diálogo”, prosiguió y expresó su “preocupación” por lo que ocurre en países como Ecuador y Bolivia. “He recibido refugiados de Bolivia para preservar sus derechos” que fueron afectados por “un régimen que también está cuestionado”, dijo en referencia al gobierno de facto de Jeanine Áñez.“Para cualquier argentino de bien, los derechos humanos son una obligación de la cual tenemos que preocuparnos”, pero esto “no significa que avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que con la política real de los pueblos”, definió y negó que su gobierno esté a favor de “intervenir en Venezuela para hacer una democracia a medida de otros”.En este sentido,, a cargo de