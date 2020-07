Ni picadito ni cerveza, la advertencia del gobierno bonaerense por el Día del Amigo

Recordó que, en el marco del Día del Amigo, que se celebra este lunes, "hay que mantener la distancia y evitar las juntadas” y destacó que "no se puede picadito de fútbol, no se puede cerveza en la esquina y no se puede reunirse, aún en los municipios donde hay bares abiertos"."Si se desmadra la actividad y hay mucha circulación de personas, el sistema sanitario vuelve a entrar en riesgo”, dijo la funcionaria bonaerense y puntualizó que “se ha triplicado la ocupación de camas” en el AMBA.