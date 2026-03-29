08.04.2026 / CONGRESO

Represión en el Congreso por la Ley de Glaciares: tensión, detenidos y operativo policial

Mientras el oficialismo busca avanzar con la sanción definitiva de la Ley de Glaciares, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso entre efectivos de seguridad y manifestantes que rechazaron el proyecto.




Una persona fue detenida en medio de los enfrentamientos que se produjeron durante la tarde en el centro porteño, según confirmaron fuentes policiales. La protesta se concentró en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones sociales, ambientales y militantes expresaron su rechazo al avance legislativo impulsado por el Gobierno.

Los incidentes tuvieron lugar en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo para dispersar a los manifestantes y evitar que se movilicen hacia el edificio parlamentario. La tensión escaló cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los presentes para despejar la zona.

Desde las organizaciones denunciaron un accionar represivo por parte de las fuerzas, en el marco de una jornada marcada por el debate legislativo de una norma sensible en materia ambiental. El proyecto, que el oficialismo intenta convertir en ley, genera fuerte resistencia por sus posibles impactos sobre la protección de los recursos naturales.

Hasta el momento, el saldo fue al menos un detenido y un clima de creciente conflictividad en las calles, en paralelo a una discusión parlamentaria que volvió a poner en el centro la relación entre el modelo económico del Gobierno y el cuidado del ambiente.

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