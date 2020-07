Tinelli denunció en Comodoro Py la filtración de los audios con Grondona que terminaron en manos de Lanata

Marcelo Hugo Tinelli denunció penalmente en Comodoro Py la filtración de los audios con sus famosas conversaciones con Julio Humberto Grondona que terminaron en manos de Jorge Lanata y que, como el propio presidente de San Lorenzo dio a entender, tendrían como uno de los responsables de la maniobra a Daniel Angelici

Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo??? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

Los integrantes de la "mesa judicial" deno están pasado por buenos tiempos. Es que con la salida del líder PRO de la Casa Rosada, comenzaron a destaparse en la Justicia muchas de sus presuntas maniobras para perseguir a dirigentes y personajes opuestos a sus intereses o bien para proteger a sus amigos. En este caso,El presentador de televisión, empresario de medios y también titular de la Liga Profesional de Fútbol se presentó esta mañana en los tribunales de Retiro de manera virtual para denunciar la filtración de los audios de sus conversaciones con Grondona. Asesorado por sus abogados José María Figuerero y Carlos Fontán Balestra, impulsó la denuncia ante la Cámara Federal y en el sorteo recayó en la fiscalía Nº 6, a cargo de, tal como publicó Infobae.Lo que el dirigente del fútbol, cercano al Frente de Todos y de hecho integrante de la mesa nacional contra el hambre, busca es que se investigueen el Grupo Clarín.Los audios que motivaron la denuncia de Tinelli y que difundieron radio Mitre y la pantalla de El Trece son de 2013. Sin embargo, se conocieron a fines del mes pasado. En ellos el entonces vicepresidente de San Lorenzo hablaba con Grondona sobre árbitros y fechas de los partidos del equipo de Boedo. En las charlas se escuchan opiniones del primero sobre árbitros, pedidos en tono gracioso, y solicitudes acerca de fechas de partido. Ninguna de todas estas cosas terminó ocurriendo, por lo que las conversaciones ni siquiera tienen importancia o posibles faltas realizadas en materia deportiva., entre las que hay varias declaraciones testimoniales que se tomarán vía mail.. Es porque en su programa de CNN Radio leyó declaraciones textuales de Tinelli en las que el conductor hacía referencia a que los audios provenían del juzgado del ex juez, pero ademásEl mismo día de la publicación de los audios, Tinelli tuiteó:. Piedra libre para Oyarbide y Angelici.Si bien el empresario televisivo nunca hizo mención directa al ex titular de Boca con nombre y apellido, desde su entorno aseguran que el titular de San Lorenzo conocía la existencia de estos audios desde antes de su publicación y que alguna vez incluso en persona Angelici le habría mencionado que estaban en su poder.Según Infobae, Tinelli sostiene en la intimidad y deja trascender que no tiene dudas de que es “una operación de Angelici” y que Lanata, con el que está enemistado, jugó para esa maniobra. Insistió en que lleva años siendo “amenazado con el carpetazo” de las escuchas.“El objetivo de la investigación es conocer el origen de la filtración. Para eso se intentará corroborar el recorrido de las escuchas. Desde qué fuerzas policiales las obtuvieron hasta por cuáles juzgados pasó. El paso del tiempo es un factor en contra porque siete años en este tipo de investigaciones es mucho tiempo”, aseguran fuentes judiciales.