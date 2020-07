Ishii no se presentó en la Fiscalía pero asistió su abogado, que aclaró que se trató de "una mala expresión"

el dirigente bonaerense no se presentó este mediodía en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín para ser notificado del inicio del expediente por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico, por el video en el que dice “yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, pero sí lo hizo su abogado

El escándalo mediático que derivó en una investigación contra el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, ya tiene vía judicial y se inició el trámite:El letradose notificó de la imputación en lugar del jefe comunal y explicó a los medios presentes:El titular de la Unidad Fiscal 9 de Delitos Complejos de San Martín, Miguel Vieria Miño, inició de oficio el fin de semana una investigación cuando se conoció el video. El primer paso fue citar a Ishii para notificarlo de la imputación y del inicio de la causa penal.“Ese día fue un fin de semana a las 5 de la mañana en el que el personal que maneja las ambulancias hacen una especie de paro sin aviso previo y en el medio de la pandemia. En ese contexto el intendente se presentó y ha hecho una mala expresión. Es una mala expresión de un día. Es una persona vehemente. En José C. Paz no hay causa de droga y es la primera vez en 20 años que tenemos que venir a dar explicaciones a la justicia”, dijo el abogado Paoletti en diálogo con los medios al salir de la fiscalía."Es la primera vez que venimos a la Justicia en 20 años", dijo Paoletti en declaraciones televisivas y apuntó:Ishii aseguró hoy que el video en el que alude a la venta de drogas en ambulancias del municipio “fue cortado por la gente de Cambiemos” porque no le pueden "ganar en las urnas”, y descartó que piense renunciar al cargo., remarcó Ishii a radio La Red. En el video, grabado el pasado 4 de junio, el intendente discute con los conductores de ambulancias de su distrito y afirma: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.Ishii explicó que durante ese video “estaba discutiendo con la gente que estaba trabajando 8 horas y yo les pedía que trabajaran 12”.“Estábamos discutiendo que ellos se negaban a trabajar, incluso yo les había dicho que iban a cobrar el doble”, manifestó el jefe comunal. “Me lo cortaron todo”, sostuvo Ishii en torno al video, aunque reconoció que tuvo un “exabrupto” porque “se rumoreaba que vendían los remedios de la ambulancia, como Rivotril”.Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, lo respaldó al asegurar que es "un hombre que le pone el cuerpo a los problemas" y "trabaja de sol a sol"."Respecto de las expresiones del intendente Ishii creo que fueron debidamente aclaradas por el intendente. Hubo cuestiones de la fiscalía y el intendente se encuentra a derecho y explicará la situación", manifestó Bianco durante la presentación del informe de la situación epidemiológica en la Provincia.