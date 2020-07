Los chats del secretario privado de Macri que exponen las maniobras fraudulentas sobre Vicentin

🚨 Impresionante lo que reveló @Gatosylvestre en @C5N: los mensajes donde Dario Nieto, secretario privado de Macri, pedía que autorizaran un préstamo de 10 millones de dólares a Vicentin a través de Sergio Nardelli.



Ese mismo día salieron aprobados desde el Nacion. Escandaloso. pic.twitter.com/kjWxYtOPCS — Juan Amorín (@juan_amorin) July 29, 2020

El periodista Gustavo Sylvestre mostró en su programa Minutouno, los chats que el secretario privado de Mauricio Macri -Santiago Nieto- emitía con distintos personajes para mover el desfalco de la empresa Vicentin quien fue beneficiada con créditos millonarios del Banco Nación que conducía Javier González Fraga y que fue la principal aportante a la campaña de Macri., afirma el mensaje que recibió Nieto el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que el Banco Nación entregó préstamos superiores a los 8 millones de dólares y luego de que el macrismo perdiera las elecciones presidenciales.Entre los mensajes, Nieto también registraba en su teléfono un pedido para una maniobra que evite los organismos de control y que el dinero se entregado con mayor rapidez. ", señalaba Nieto en los mensajes que mostró C5N.Pese a que la empresa Vicentin había dejado de pagar los préstamos con el Banco Nación, se le otorgaron préstamos por US$ 61.000.000 en noviembre de 2019, tras las elecciones presidenciales, y otros US$ 43.900.000 antes de que comenzara diciembre.“Sus deseos son órdenes, (el fiscal, Carlos) Stornelli ya lo tiene sentado frente a él”, sostiene el mensaje que, según información de la causa, se refiere al ex juez federal Norberto Oyarbide quien había sido convocado a declarar por el fiscal federal. Esta serie de mensajes explican que al momento de ser allanado, Nieto se haya quedado algunos minutos en su auto con su teléfono en la mano.