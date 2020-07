Procrear, pandemia y Estación Buenos Aires

debemos ocuparnos de lo que heredamos, en particular de la entrega de más de 11.000 viviendas y 8.000 lotes con servicios que tiene el Programa en todo el país, todos realizados en el periodo 2012-2016









Aspiramos que en los próximos días podamos suscribir un nuevo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad que a la par de dar respuesta al justo reclamo de familias que esperan sus viviendas, posibilite que el Procrear pueda contar con los recursos necesarios para construir nuevamente viviendas en todo el país

Desde hace algunos días. En aquel momento vivíamos “en otra Argentina” en la que el modelo político, económico y social que se llevaba adelante en el país era definido como de “ampliación de derechos”.Esa lógica permitió llevar adelante un Programa como el Procrear, que significó. No hay rincón o pueblo de nuestro país que no haya tenido la experiencia de una vivienda construida con mano de obra local, insumos de comercios de proximidad y proyectos elegidos por las propias familias.Esa mirada de un Estado activo, que promovía la vivienda en clave de producción y trabajo, en la que Procrear se convirtió en un mero intermediario entre la demanda y el sistema financiero.Al Presidente y los que acompañamos su gestión nos toca resolver también qué se hace con Procrear, y como bien dijo la Ministra del áreaen una reciente nota publicada en el Diario La Nación “la gestión es para servir y no para brillar, sé hacia dónde vamos…”.Sabemos que debemos recuperar los aspectos más virtuosos que tuvo el programa en la gestión de la Presidenta Fernández de Kirchner y corregir errores, por eso estamos también lanzando elque por primera vez en la Argentina ofrece una mirada integral de cómo planificar el uso y ocupación del suelo con un sentido Federal.Pero también sabemos que. Los mismos forman parte del activo del Fideicomiso que deben ser entregados en condiciones justas y equitativas. Ello significa queDentro de las 11.000 viviendas pendientes de entrega que se construyeron a través de Desarrollos Urbanísticos con fondos nacionales en tierras fiscales,Se trata de 18 hectáreas cedidas al Programa en 2013 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado donde el Fideicomiso (con el cincuenta por ciento de los fondos provenientes del FGS de Ansés) llevó adelante un proyecto de construcción de 2476 viviendas, 900 cocheras y 74 locales comerciales.Cuando junto a la Ministra Bielsa comenzamos la gestión conocimos la existencia de un convenio que databa de Enero de 2019, en el que se establecía que el proceso de pre selección por un sistema de puntaje y el Banco Ciudad otorgaba un crédito a las familias adjudicadas para pagar el precio que se había pactado en aquel momento. La idea era que de esa forma Procrear, a través de su administrador el Banco Hipotecario, no daría el crédito a ganadores seleccionados por sorteo, sino que solo recibiría los fondos por la venta de viviendas.Entre el inicio del acuerdo en Enero de 2019 y Enero de 2020, esto es un año de gestión conjunta del Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad, se habían entregado 343 viviendas y resultado de esas entregas el Fondo Fiduciario Procrear no había percibido ni un centavo por las mismas.No obstante esto último mencionado, el IVC nos informó en Enero de 2020 que tenía acuerdos con el Banco Ciudad por otras 90 personas con créditos aprobados y en el mes de Febrero de 2020 en tres fechas distintas realizamos en conjunto dichas entregas.Vale aclarar que nuevamente Procrear no percibió el cobro de la venta de las viviendas. A esta altura del texto usted se preguntará: ¿y qué paso con el pago?. Por lo tanto las familias ahorraron, pagan sus cuotas, pero los fondos los tiene el Banco Ciudad y no Procrear para volver a construir y pagar sus deudas.En Marzo, de no haber comenzado la cuarentena producto de la pandemia, hubiéramos continuado la entrega de haber recibido los listados por parte de la Ciudad, hecho que no sucedió.. En Febrero de 2020 suscribimos un nuevo contrato con una inversión de más de trescientos millones de pesos para poder concluirlas cuando las condiciones sanitarias lo permitan.Esa situación injusta e inequitativa nos llevó a realizar una(a la fecha de esta nota solo hemos recibido un listado con 21 familias en el día de ayer, que serán entregadas a la brevedad si las condiciones sanitarias lo permiten).*El autor es subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación