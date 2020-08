Cómo será la celebración del día de San Cayetano en el contexto de las restricciones por el coronavirus

Llega el 7 de agosto, este año viernes, y con él la tradicional festividad católica de San Cayetano, el "Patrono del Pan y el Trabajo" según ese credo religioso, y justamente en el contexto de la pandemia por el coronavirus y las restricciones para evitar contagios con la crisis mundial de empleo y economía

Por este último es que, también,para evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus.Según señalaron los responsables de distintas diócesis a Télam, si bien muchas parroquias mantendrán sus puertas abiertas porque así lo permiten varias localidades se extremarán las medidas de bioseguridad, pidieron a los creyentes que oren desde sus casas.Autoridades de la parroquia San Cayetano, del barrio porteño de Liniers, informaron que el templo no abrirá al público para evitar aglomeraciones en prevención de contagios del coronavirus y se realizarán misas sin la presencia de fieles que podrán verse y escucharse en vivo por medios virtuales., dijo el arzobispo de Buenos Aires, cardenal, en un mensaje enviado a los fieles devotos de San Cayetano.Por esta razón, será una jornada muy distinta a la que se vivió en los años anteriores con largas filas de fieles para pedir y agradecer al patrono del trabajo. Se espera que muchas personas quieran seguir las ceremonias por vías virtuales, no sólo porque habitualmente la fecha es muy convocante, sino que también por la particular crisis económica y de empleo que azota en este momento al mundo y la Argentina.-En La Plata, la parroquia de San Cayetano propuso evitar la exposición al coronavirus y anunció que este año no se realizará la tradicional procesión por la ciudad, aunque cada hora se van a realizar bendiciones.-La Iglesia de Mar del Plata siguió el mismo camino y convocó a los fieles a que se sumen a la celebración virtual al suspender la procesión típica y convocó con el lema "Con San Cayetano nos quedamos en casa" a visualizar una celebración a puertas cerradas y con transmisión online por redes y radio.-En Córdoba, la celebración principal se hará en la Basílica de La Merced, donde durante la mañana se podrá venerar la imagen del santo y por la tarde se celebrarán misas. El sacerdote Pablo Ordoñe contó a Télam que podrán ingresar 50 personas a las celebraciones, con 30 minutos para sanitizar la capilla.-Desde Mendoza, el sacerdote Pablo López, de la Comunidad del Santuario San Cayetano y Consejo de Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, contó que tienen "pensado sacar del santuario una de las imágenes y otras dos estarán en la periferia".También se transmitirán todas las misas por el canal de YouTube del santuario de Molino Orfila, en Junín, con el lema "que tu casa sea un santuario". Las autoridades indicaron que se podrá circular en vehículos por el lugar. Habrá personal que controlará que se cumpla con los protocolos.-En Río Negro realizarán una colecta de alimentos no perecederos mañana en la capilla de San Cayetano, una procesión automovilística que partirá hasta la Catedral Nuestra Señora de la Merced, y una misa virtual que el párroco Luis García Rodríguez transmitirá a las 19 por Facebook, según informaron a la agencia pública de noticias.-En Entre Ríos habrá un procedimiento similar, donde las ceremonias religiosas fueron autorizadas a mediados de junio. El Arzobispado pidió a los municipios habilitar las misas porque hacen a la "salud espiritual, bienestar e integridad" para los creyentes, y "no implica ningún riesgo especial" si se aplican los protocolos sanitarios.-En Salta, habrá otra misa sin público pero con un festival que se transmitirá por tv y redes que animarán Oscar "Chaqueño" Palavecino, Los Carabajal, Sergio Galleguillo, Guitarreros, Cabales y el "Indio" Rojas, entre otros artistas.-Desde el Santuario de San Cayetano de Río Gallegos el rector Raúl Domínguez oficiará las acciones litúrgicas de las 10, 12 y 16 y el sacerdote Marcelo Toledo celebrará la eucaristía a las 19. En Chubut se suspendieron las procesiones aunque habrá cuatro misas en la capilla San Cayetano de Trelew, a las 11, 15, 17 y 19, donde se les exigiriá a los practicantes el uso de cubrebocas, alcohol en gel y respetar el distanciamiento social.-También en Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Jujuy habrá diez misas transmitidas por Facebook y solo se permitirá asistencia de fieles con inscripción previa. Está descartada la procesión.