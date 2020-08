Peña trabajaría para la supuesta campaña presidencial de Larreta y el núcleo duro PRO salió a destrozarlos

es que, en este caso, se conoció que Horacio Rodríguez Larreta habría sumado como asesor para su presunta campaña presidencial 2023 a Marcos Peña con la idea de firmar así una garantía de paz con Mauricio Macri, pero el núcle duro de militancia macrista salió a destrozar el proyecto públicamente

ENCUESTA: Rodriguez Larreta suma a Marcos Peña como asesor, para que trabaje en su plan presidencial.

¿Qué opinión te merece? Rt#BuenMiercoles@horaciorlarreta @marquitospenahttps://t.co/Hw6PsYCf5T — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) August 12, 2020

El resultado, al cierre de esta nota, tenía casi 3 mil votos y liquidaba a Larreta y Peña: un 42,8% eligieron la opción "es negativo". El 30% piensa que "suma" y a un 27,3% le "da lo mismo"

Nose cómo es , pero a mí parecer Marcos Peña no lo aconsejó muy bien a Macri,si hubiesen salido a las calles había gente q económicamente no estaba bien; CREO YO por lo que vi en mu ciudad — Polaca (@Polaca81985323) August 12, 2020 Me gustaría que volviese a formar parte del equipo de Mauricio Macri. Es brillante, capacitado, sensato y ubicado. Es una excelente persona. — Alfa #NosVeranVolver 💪🏻🇦🇷 (@AlfaEsparta) August 12, 2020 Me da igual porque creo que Rodriguez Larreta no es un candidato presidenciable , creo que en mi humilde opinion es mas presidenciable Patricia Bullrich . — Jose Lastres #Quierounpaissincorruptos (@LastresPepe) August 12, 2020

No votaría a #Larreta para Nación ni en pedo!!! No tiene plataforma y no me representa en lo más mínimo! Esto de cortarse solo me parece una traición a pagar #ElLiderEsMacri y @PatoBullrich una de las mejores candidatas — Roxana Kasper #SoyDel41 (@roxanakasper) August 12, 2020 Larreta solito se puso la soga al cuello al someterse a kici y Alberto. Sus pretensiones dependeran de cuán fundida quede CABA ya q ése es el objetivo k para someter economicamente a los porteños y tenerlos comiendo de la mano. Larreta permitio ese juego. — Imelda Bejarano💚 (@ImeldaBejarano3) August 12, 2020 Me da lo mismo, si hay internas yo voto a @PatoBullrich y si las gana horacio, con todo el dolor del alma lo votaré a él pensando en el bien común y en poder mas adelante elegir alguien que me guste más — Federico S. Heuck (@HeuckFederico) August 12, 2020

Juntos por el Cambio en general y el PRO, principal socio de esa alianza, en particular, se encuentran en una dialéctica de tires, aflojes e internas que tiene ribetes entre insólitos y hasta contradictorios:Ayer, el portal Letra P reveló que. Será asesor externo, ad honorem, de Larreta.La misma publicación sostiene, como sonó en medios oficistas como Clarín e Infobae anteriormente, que, que en estos días se vio dañada producto de que el ex presidente está en Europa de vacaciones pero marcando la cancha de su partido y, casi en simultáneo, de Juntos por el Cambio.La tesis tiene que ver con que, cosa que últimamente no está pasando, y así evitar una grieta interminable en Juntos por el Cambio entre las "palomas" en que juega Horacio y los "halcones" que integran el ex mandatario y Patricia Bullrich, principalmente.Sin embargo,Es queEl autor de la consulta fue, un ex funcionario de Lombardi en lo que fuera el Sistema Federal de Medios Públicos, desde donde se dedicó una buena parte de su primer año de gestión a "perseguir" trabajadores -que luego fueron despedidos- a través de redes sociales. Ahora es el principal referente de Banquemos y trabaja en radio con"Encuesta: Rodriguez Larreta suma a Marcos Peña como asesor, para que trabaje en su plan presidencial.¿Qué opinión te merece? Rt", tuiteó el ex funcionario, que usa esa red social con la pericia de lo que se conoce como troll.A este magro resultado se le agregan los mútiples comentarios al tuit, que le pegan a ambos. Se leen frases como: "Nose cómo es , pero a mí parecer Marcos Peña no lo aconsejó muy bien a Macri,si hubiesen salido a las calles había gente q económicamente no estaba bien; CREO YO por lo que vi en mu ciudad"; "me da igual porque creo que Rodriguez Larreta no es un candidato presidenciable, creo que en mi humilde opinion es mas presidenciable Patricia Bullrich"; "sería mejor que Peña siguiera en el camino del PRO junto a #MacriEsElLider"; o "no votaría a #Larreta para Nación ni en pedo!!! No tiene plataforma y no me representa en lo más mínimo! Esto de cortarse solo me parece una traición a pagar #ElLiderEsMacri y Bullrich una de las mejores candidatas".