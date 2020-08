Desde Europa, Macri usó la muerte del CEO de Vicentin para hacer política y chicanear al Gobierno

Mauricio Macri no tuvo escrúpulos en intentar sacar rédito político de la muerte de Sergio Nardelli, CEO fallecido anoche de la empresa Vicentin, y le envió una carta en la que le dice que lo quiere aunque casi no lo conoció pero le manda críticas indirectas al gobierno de Alberto Fernández

la crítica de Macri en una carta para hablarle a Nardelli ni bien muerto tiene que ver con que este último era CEO de Vicentin y nieto del fundador de la cerealera, y en los últimos meses estuvo en el centro de la polémica por los préstamos irregulares que le otorgó a la empresa el Banco Nación durante los años de Cambiemos

A pesar de que cumple con la cuarentena y vacaciona en Francia antes de una serie de reuniones de las que participará la semana que viene como presidente de la Fundación FIFA en Suiza -que no se sabe si serán o no virtuales-,“Querido Sergio permíteme que te diga ‘querido’ por más que no fueron muchas las veces que nos encontramos. Pero en esas veces, y viéndote actuar, fui desarrollando afecto y respeto por tu persona”, comienza la misiva de despedida que envió el ex presidente a la familia de Nardelli, quien falleció a los 59 años de un infarto en su casa de Avellaneda, la ciudad santafesina donde nació hace 90 años la empresa agroexportadora.Según le dijeron, curiosamente,En el texto, Macri le habla a Nardelli casi como si fuera un homenaje, y hasta le dice que le habría interesado que fueran amigos: “. Quiero despedir a un apasionado por el hacer, por emprender, por generar oportunidades para su familia, su pueblo y la linda comunidad de Avellaneda y Reconquista;. Tu familia, tu gente te va a extrañar”.. Un abrazo grande y un cariño enorme a toda tu familia”, finaliza la carta el dirigente de la FIFA, con una clara indirecta al actual gobierno.Justamente,en la administración nacional, tras una serie de maniobras por las que quedaron imputados ante la Justicia ex funcionarios y directivos.