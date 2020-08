La irresponsabilidad de los comunicadores: murió en Jujuy un hombre que se habría intoxicado con dióxido de cloro

un hombre de 50 años que vivía en Jujuy falleció en las últimas horas luego de, según estaría confirmado, haber tomado dióxido de cloro o CDS

discusión acerca del famoso CDS se desatara en la Argentina debido a que Viviana Canosa promocionara el dióxido de cloro en su ciclo 'Nada Personal', emitido por Canal 9. Hace pocos días, al finalizar una de sus tantas emisiones, la conductora tomó una botella que contenía CDS y la bebió frente a la cámara

La irresponsabilidad de instalar temas sobre los cuales la ciencia ya dio su veredicto en la discusión pública a través de medios masivos se cobró una víctima fatal en la Argentina:La causa de su deceso fue un paro cardíaco producido por una presunta intoxicación.Ocurre luego de que la“Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”, fueron las palabras elegidas por la periodista para sugerir tomar el químico en el contexto de la pandemia, a pesar de que ninguna prueba científica avala tal cosa, en un acto realmente irresponsable ya que ella misma podría haberse intoxicado luego de ingerir este compuesto.La Asociación Toxicológica Argentina enfatizó en que esta recomendación. Por otro lado, su ingesta atenta contra las personas que la consumen ya que representa un riesgo grande para la salud.En tanto, el dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Ninguna institución sanitaria lo reconoce como un medicamento.En cuanto a cómo se sabe si el hombre fallecido en Jujuy tomó CDS, en el lugar del deceso se pudo observar que este señor había consumido, al menos, un litro y medio de CDS en el transcurso de una sola tarde. Así lo contó, además, un familiar que vivía con él. Esto habría provocado su muerte más allá de los intentos por reanimarlo del SAME. Fue trasladado al hospital Paterson, pero no pudo llegar con vida.Su familia recomendó no utilizar el dióxido de cloro como un remedio que cura enfermedades respiratorias ni para mitigar el coronavirus. Esto va en contrapartida de lo que se busca instalar en las redes sociales y algunos programas de televisión.