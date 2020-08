Golf, tenis y hoteles: qué actividades vuelven en la Ciudad a pesar de la alta ocupación de camas

el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que dará continuidad al plan gradual de reapertura previsto, en lo que será la nueva etapa de la cuarentena en CABA

Bajo la mirada de que existe un "amesetamiento" de los casos de coronavirus en la Ciudad pero sin la mirada puesta en el aumento del índice de fallecimientos y la alta ocupación de camas de terapia intensiva,Según se conoció,. De todos modos, Rodríguez Larreta, como suele hacerlo, dará precisiones de sus planes en una conferencia esta tarde a las 17.El titular del Poder Ejecutivo porteño anunció que pedirá la autorización para habilitar el 5% de las actividades que falta y las profesiones como ingeniera y arquitectura.Según indicó, los comercios que no están abiertos y representan “un 5% del total y que son de alta concentración” entrarán en el pedido que le van a presentar al Gobierno nacional “en acuerdo con las cámaras una propuesta para retomar sus actividades” y detalló que “será de manera secuencia, no todos a la vez”.. “Estamos trabajando con las cámaras hoteleras para confeccionar un protocolo para que funcionen los hoteles de pasajeros, no turísticos porque tenemos casos de empresas que tienen trabajadores que están habilitados o gente que se atiende en el sistema médico porteño y están con tratamientos de larga duración”, explicó.También,. Dentro de este esquema se prevé también que se habilite el personal administrativo de los museos y las bibliotecas pero sin permanencia.La reanudación de las actividades deportivas individuales estaban contempladas para el lunes 3 de agosto, pero el incremento de casos detuvo esa iniciativa momentáneamente. Los deportistas deberán seguir protocolos estrictos y tendrán prohibido compartir espacios comunes.En el marco de la etapa 2 de reapertura, ya no sería necesario tampoco guiarse por la terminación del DNI para hacer actividad física, aunque sí se mantendrá la franja horaria entre las 18 y las 10 horas.Además, según adelantó el gobernante, en los próximos días se reunirá la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para evaluar “la posibilidad de abrir algunas escuelas para que vayan chicos que tienen problemas de conectividad por el lugar en el que viven o por alguna situación externa y así mantener la virtualidad y puedan acceder a una computadora”.El anuncio se debe a que hay una deserción de los alumnos que no pueden continuar con las clases porque no cuentan con la conectividad necesaria ni con una computadora o celular para seguir las clases.Es importante recordar que el Gobierno nacional indicó que la ocupación de camas en Capital Federal es del 70%.