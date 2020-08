El equipo de Antropología Forense trabaja para identificar el cuerpo hallado en Bahía Blanca

El trabajo se da en el marco de la búsqueda de Facundo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril tras ser detenido por la Policía Bonaerense por violar la cuarentena.

La familia de Facundo expresó: "No sabemos todavía si es Facundo". "Recién hoy, con luz de día, me voy a poder acercar para ver bien y si hay algo de todo lo que hay ahí pertenece a mi hijo y poder decir si son los restos de Facu. Ayer no se veía absolutamente nada", dijo hoy Cristina Castro, la madre del joven desaparecido.

Cuatro expertos delllegaron a la ciudad de Bahía Blanca para comenzar con los trabajos de identificación del cadáver hallado semienterrado en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino, en el marco de la búsqueda deFuentes del EAAF confirmaron a Télam que los cuatro especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se reunirán con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez para, luego, trasladarse al lugar del hallazgo del cadáver e iniciar el trabajo de identificación.La incorporación del EAAF para colaborar con la investigación del caso se dio la semana pasada tras una serie de videollamadas y reuniones virtuales por Zoom entre el fiscal Martínez, el fiscal general adjunto de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Andrés Heim y los expertos de ese organismo Luis Fondebrider -director ejecutivo y fundador- y Carlos Somigliana –investigador-.