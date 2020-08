Francisco bregó para que nadie se quede afuera de la vacunación

(R) El Papa Francisco se refirió a los desarrollos de la vacuna contra el coronavirus. Consideró que "sería triste si en la vacuna para la Covid-19 se diera la prioridad a los ricos”. “Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea universal y para todos", planteó el pontífice durante la audiencia general que encabezó este miércoles en el Vaticano.(r)Y agregó: "Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos viendo, la mayor parte con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación"., sostuvo y remarcó además que "muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas”. “Cierto, pero esta normalidad no debería comprender las injusticias sociales y la degradación del ambiente", advirtió el pontífice.A su entender, "la pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos mejores o salimos peores" y que "nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental".