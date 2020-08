Sin sorpresa, Cristina Pérez se enojó con el DNU de Alberto que regula precios de internet, celulares y TV

Cristina Pérez volvió a mostrar en Telefe Noticias que es tan opositora al Gobierno Nacional como Juntos por el Cambio y que está muy lejos de su autopercepción de "periodista objetiva". Sin argumentos nutridos, voces múltiples y muchos menos mostrando qué juzgan las personas de a pie, se alineó con el discurso de la oposición más radical y criticó con dureza el decreto presidencial que establece como servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga

Una vez más,Pérez se refirió, cuando se conocía la noticia en vivo, al anuncio depero lo único que hacía en cada comentario era dejar en evidencia que ella no estaba de acuerdo con la medida. “Hasta qué punto esas empresas pueden llegar a sentir que esto no va a ser más un negocio y se verán obligadas a retirarse del mercado”, exclamó la periodista, sin ocultar que milita lo que le interesa a los que tienen y no a la gente, y luego marcó que esta medida es un claro ejemplo “del sesgo intervencionista del gobierno”.Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y la conductora fue fuertemente criticada en Twitter, donde su nombre terminó por ser tendencia.Anoche, el presidente anunció que el Gobierno decidió declarar como servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga para garantizar el acceso igualitario. Además, dispuso el congelamiento de las tarifas hasta el próximo 31 de diciembre y no podrá haber aumentos sin la autorización del Estado.