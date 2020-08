La anécdota en que Yanina Latorre reveló que Macri la hizo sentir incómoda porque "es muy machista"

se conoció una nueva anécdota revelada en televisión acerca del "machismo" del ex presidente Mauricio Macri, que incluso desde Europa conduce la política de Juntos por el Cambio







Aunque ya no parece ser una forma novedosa de describirlo tras la gran cantidad de expresiones peyorativas y misóginas contra las mujeres,La panelistafue entrevista en el programa "Mujeres", por la señala del Grupo Clarín El Trece, y allí se refirió a sus días como, según la forma en que describió a cuando su maridoera un jugador de fútbol en actividad, pero, con quien tuvo que negociar el contrato de su esposo en Boca.A pesar de que contó que muchos de los empresarios no la tomaban en serio, Latorre, que es contadora pública, destacó particularmente el machismo del líder de la oposición.Son muchas las anécdotas de Macri vinculado a expresiones machistas y misóginas. En el 2000, un periodista de la revista Noticias le preguntó si se imaginaba como presidente. Ante la respuesta afirmativa, lo consultaron por su gabinete. “¿Sandra sería la Ministra de Acción Social”, lo inquirieron en relación a su única hermana mujer.“En una familia machista, una mujer no tiene otro destino que el de estar educando a sus hijos. No la veo en ningún gabinete”, se sinceró. En la misma entrevista, antes, se había definido como "un machista modernizado, aggiornado”.En pleno debate de candidatos a senadores por la ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas había cruzado a Gabriela Michetti por 54 prostíbulos que el candidato de Proyecto Sur aseguraba que el gobierno porteño había autorizado. Como ya es habitual en ella, la entonces vicejefa de gobierno y postulante del PRO se hizo la desentendida, aunque evidentemente el tema quedó rondando en el comité amarillo, pues pocos días después el propio Macri lo retomó en el backstage de un video institucional que luego se filtró y tomó estado público.Pero, lejos de hacerse cargo del problema, el alcalde porteño se tomó a broma la acusación de Solanas: “Estamos con poco trabajo, Pino ¡hay que darle trabajo a Constitución!… yo puse ‘una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo’ (una mujer acota de fondo: “Para que sean limpitas”) ¡porque sino las sábanas están sucias, Pino!”, agitó ante una cohorte de indignos aplaudidores. Y, acaso envalentonado por la risa fácil y la aprobación de su séquito, el alcalde concluyó: “Un par de jodas así saldrían bien…”.Otro recuerdo imborrable acerca del ex presidente y sus expresiones es la foto de Macri frotándose las manos mientras su vista enfocaba fijamente el escote de la cantante Tini Stoessel, sobre todo porque la posterior explicación del por entonces jefe de Gobierno porteño: “La verdad que quedé embelesado”, confesó. “Vi la foto y estuve una hora riéndome”, agregó poco después Hernán Lombardi, que en aquel momento (mayo de 2014) reportaba como Ministro de Cultura de la Ciudad.