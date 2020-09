Espionaje ilegal: fracasó el intento de Arribas, Majdalani y Nieto de correr a los investigadores de la causa

el magistrado desestimó el pedido de apartamiento de la fiscal Cecilia Incardona de la causa, realizado por los ex titulares de AFI y por el secretario privado del propio ex presidente

Incardona sostuvo en su respuesta a Majdalani que hay una confusión de conceptos por parte de la defensa ya que los motivos que son causales de recusación de un magistrado no son los mismos que para un fiscal. Por ejemplo, indicó que se mezclaron los conceptos de imparcialidad del juez con el deber de objetividad de los fiscales. El fiscal, al ser acusador, no puede ser imparcial, algo que sí debe ser un magistrado. También señaló que no puede asimilarse la función de un juez de instrucción, que es el que domina la investigación de la causa, de la actividad del fiscal, que es lateral y de control

El juez de Lomas de Zamorale dio un duro revés a los intereses del macrismo por dilatar, no dar explicaciones y obstruir la investigación acerca del espionaje ilegal durante el gobierno de: en esta oportunidad,La ex cúpula de la AFI había realizado el pedido durante sus indagatorias.. Inicialmente,La noticia se conoció hoy, luego de que se realice la audiencia en la que se abordó, de modo virtual, el planteo de recusación sobre la fiscal Incardona que había presentado Majdalani y al que luego se sumaron las defensas de Arribas y Nieto y así desnudaron que se trata de una estrategia común por parte de esa entente macrista.Según consignó El Destape, Augé escuchó a las partes y, en el mismo acto que se extendió por unas dos horas, resolvió no hacer lugar al pedido, por lo que por ahora Incardona seguirá investigado. Si bien la decisión no es apelable, su abogado Juan Pablo Vigliero adelantó que irá a la Cámara Federal de La Plata en pos de que se revise la resolución., el primer juez que tuvo la causa macro de espionaje, aquella que involucra a más de 40 espiados, oficialistas, opositores, periodistas, empresarios, sindicalistas y hasta integrantes de la Iglesia. Así,La defensa acusó a Incardona de haber tenido conocimiento de las tareas de inteligencia en torno a Cristina Fernández de Kirchner y no haberlas denunciado. Sostiene que la fiscal ahora considera ilegal lo que antes consideró legal.Además, destacó que cuando intervino en un fragmento de la causa del G-20, no había sospechas de que se había permitido "ocultar" las tareas de espionaje ilegal o que agentes de la AFI hubiesen introducido información falsa para darle cobertura legal a sus maniobras. Por eso dijo que no había forma de que pudiera saber de las maniobras.Incardona precisó que tomó conocimiento de las tareas de inteligencia ilegal a partir de la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en febrero de este año. Augé dio por válida la argumentación de la fiscal, consideró que su actuar fue correcto y por lo tanto concluyó que no hay causal para apartarla.: el secretario de Macri tiene fecha para el 6 de octubre mientras que a los ex jefes de la AFI se los convocó para el 8 y 9 del mismo mes. Antes declararán otras 21 personas, en su inmensa mayoría, ex agentes orgánicos de la ex SIDE.