Patricia Bullrich reveló que tiene coronavirus y atribuyó el contagio a que sale a "hacer las compras"

Patricia Bullrich confirmó que tiene coronavirus y atribuyó el contagio a que sale a "hacer las compras"

Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/Mh0jWnBhFW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2020

Tras ser una de las promotoras y salir a marchar contra la reforma judicial y la cuarentena en #17A y el #26A, manifestaciones en las que todas las imágenes exponen que no se mantuvieron las distancias ni ningún protocolo ante el coronavirus,, relató Bullrich en un video que publicó en sus redes sociales. "Estoy bien y espero estar bien", agregó.La ex ministra de Seguridad no es la primera dirigente que contrae el virus, pero sí es la única que milita vehementemente contra la cuarentena y que, de hecho, salió a marchar dos veces a pesar de las recomendaciones de expertos que sostienen que ese tipo de concentraciones de personas sin distanciamiento fomentan los contagios.Entre otros, tuvieron coronavirus Martín Insaurralde, María Eugenia Vidal, Sergio Berni y Gerardo Morales, mientras que actualmente transitan la enfermedad Gustavo Bordet y Javier Iguacel.