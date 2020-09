La Justicia pone la lupa en la SAS de Angelici que movió millones y se abren las sospechas de lavado en el negocio Elche

El caso Elche, un negocio espurio que cruza a todos los soldados de Macri

Angelici y Bragarnik en el palco del Elche

El punto de las especulaciones respecto a la compra real expone maniobras vinculadas al lavado de activos. Los números dicen que compraron el 56%, otros que compraron el 70% a través de la empresa de Bragarnik Score Club 2019. En esa firma estaría involucrado el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, Gustavo Arribas, quien en los últimos días pidió a la Justicia que lo dejen salir del país en medio de la causa que investiga el espionaje ilegal para poder llevar adelante acciones operatorias vinculadas al traspaso de jugadores argumentando que no percibe ingresos desde el 10 de diciembre del 2019. Ante el peligro de fuga por parte del Señor 5, la Justicia le prohibió salir del país.

Angelici y su amigo Robero Sagra, empresario del juego señalado como testaferro del Clan Alé

La Inspección General de Justicia investiga una Sociedad Anónima Simplificada (SAS), creadas por el Gobierno de Macri para armar sociedades en pocas horas y sin muchos controles, vinculada a Daniel Angelici a través de la cual dicha firma creada con $20.000 a los pocos días compró un departamento por 1 millón de dólares, casi mil veces su capital.en el marco de inminentes advertencias a los Sujetos ObligadosEn la mencionada nota se especifíca como esta sociedad pantalla de Angelici registrada bajo el nombre Arte Inmobiliario SAS fue creada el 5 de enero de 2018 con un capital de $20.000.El inmueble queda en Carlos Pellegrini 847/855, un edificio que suele alojar oficinas. Los datos surgieron a partir de la resolución particular N 172 de la IGJ, organismo que fiscaliza los movimientos de las SAS y de las empresas en general.José Sepulcre, accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol, afirmó que le vendió a Bragarnik el 56% de las acciones del cuadro español en 18 millones de euros, de los cuales 2 puso como anticipo para poder desembarcar a comienzos de la temporada 2019/20.Pese a haber compartido partidos en el palco del estadio del Elche, Bragarnik niega que el jefe de la Mesa Judicial de Macri sea parte del proyecto aunque sí reconoce su amistad.Los vínculos delSagra y Angelici se conocieron en una mesa de póker por intermedio de Gerardo Sofovich, socio del candidato a presidente de la UCR porteña y amigo del alma del presidente de San Martín. El dirigente tucumano mantiene un negocio prohibido en Argentina que son los sitios online de apuestas virtuales a través su empresa, la firma Palpitos SRL que opera pese a la prohibición nacional impuesta en la Ley 25.295.Palpitos SRL, según se puede ver en informes de organismos financieros, puede funcionar porque lo reconoce la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que no suscribe ley y le permite operar en los límites provinciales.En 2012 la Unidad de Información financiera multó a una de sus empresas, Maverick SRL, la cual no cumplía con las medidas de prevención de lavado de activos.De cara a la nueva temporada y con Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA, el poder de Angelici en el fútbol y de los actores del macrismo se refugia en La Liga, allí el presidente Javier Tebas es un íntimo amigo del expresidente. En 2016 fue elegido por el secretario privado Darío Nieto y el ex secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis para venir al país de la mano de Fernando Marín - desarticulador del Fútbol Para Todos- con el fin de proyectar el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas. En este entramado es donde se mueven los intereses de Macri por incidir en el mundo deportivo -jugó al fútbol con Gianni Infantino hace unos días atrás para pedirle un fallo favorable para San Martín de Tucumán-