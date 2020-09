"Presto" y fascismo: foto con Videla, el arma limada que le secuestraron y las amenazas a la diputada que lo denunció

Eduardo Prestofelippo, el youtuber militante fascista más conocido en redes sociales como "El Presto", fue liberado tras ser allanado y detenido en el marco de la investigación por la amenaza de muerte a CristinaFernández de Kirchner, pero en las últimas horas se conocieron tres hechos graves alrededor de su figura que lo dejan muy mal parado frente a la sociedad: se sacó una foto autografiada -que tuvo en su pieza- con Jorge Rafael Videla; en su domicilio le encontraron un arma limada; y trascendieron ataques y agresiones a Gabriela Estévez, la diputada nacional que lo denunció

En el marco del allanamiento en su domicilio que lo llevó a ser detenido, a Prestofelippo le encontraron un arma sin número de serie ni fabricación.Ocurrió en el mismo operativo en el que además de tener un arma entorpeció el proceso judicial al tratar de resistir al allanamiento dispuesto por Alejandro Sánchez Freytes, en el marco de la causa por las amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.Según reveló el fiscal Carlos María Casas Nóblega, el youtuber con actitudes fascistas fue allanado el miércoles en Córdoba capital. Al negarse, fue detenido y ahora enfrenta una nueva causa penal por resistencia a la autoridad, además de la acusación previa por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.El portal El Destape mostró la presunta foto del arma "limada" que le habrían allanado y otras con remeras con la insignia "Ningún zurdo se aguanta los datos".Tras ser demorado por no ir a declarar, Eduardo "Presto" Prestofelippo, el influencer y tuitero de ultraderecha detenido el jueves, recuperó la libertad esta mañana. El hombre fue denunciado por una legisladora de Córdoba por las amenazas a CFK."El Presto", como se hace llamar, no sólo amenaza dirigentes políticos y fue detenido en posesión de un arma ilegal, sino que también se conoció que tiene una foto con el genocida Jorge Rafael Videla en su cuarto, autografiada.Una ex compañera de estudios de Prestofelippo contó que tenía la fotografía en su cuarto y el youtuber lo reconoció en su cuenta de Twitter. El abogado Gregorio Dalbón publicó la imagen donde se lo ve sonriendo junto al genocida."Una foto vale más que mil palabras", escribió el letrado que representa a CFK en algunas causas en su cuenta personal de Twitter. Hace dos meses, el propio Presto reconocía que había pedido la foto con el dictador luego de hacerle una entrevista.Como respuesta a su ex compañera, el youtuber militante libertario escribió: "No, no soy un enamorado d Videla. Entrevisté al ex Presidente de facto Y OBVIAMENTE le pedí q m firmara una foto d él. Para mi es un documento histórico, como los audios que guardo de la entrevista".De paso, también la agredió: "Vos estudiabas conmigo? Xq no t veo trabajando en ningún lado. FRACASADA".Seguidores de "El Presto" amenazaron de muerte, también, a la diputada del Frente de Todos en Córdoba Gabriela Estévez, por haber denunciado al ex candidato libertario por sus mensajes de incitación al odio y amenazar de muerte a la Vicepresidenta. Incluso, le advierten que la van a "mandar a violar en manada", según reveló la legisladora a diferentes medios.Mensajes machistas, de odio y amenazas de muerte le llegaron a la legisladora cordobesa a su cuenta de Instagram. Entre otros, hay mensajes del usuario @_eliasdaniellmendoza_ (Elías Daniel Mendoza), que dicen: “Así que vos denunciaste al Presto, pendeja hija de puta, montonera de mierda. Ojalá que todos los libertarios de encuentren en la calle, te lleven a un descampado y te caguen cogiendo y te dejen el culo bien rojo. Rubia de porquería".“Política chorra hija de remilputa. Maldita de mierda, diputada imbécil. Ya te va a llegar la hora y las vas a pasar muy mal pendeja de porquería", también le dijo.En la misma sintonía, el usuario @eliasalderete10 (Elías A Reyes), agredió: “Todo sea para salverle el culo a tu jefa, no? Zurdita. Al Falcon. Sonaste conchuda. Al Presto no se lo toca”.“Forra hija de re milputa. Te voy a matar cuando te vea. A penas pueda viajar voy a hacerlo solo para verte tirada en el suelo con sangre por todos lados. Tomalo como se te vante el 5to forro del culo mal cogida, pero yo te voy a matar”, le escribió el usuario @gustavo_zorrilla.Finalmente, en otro mensaje, el usuario @gyg_rotiseria escribió: “Hola hija de puta! Sos parte de la dictadura de la libre expresión! ¡Vamos a escracharte a donde vayas, no vas a dormir en paz! ¡Vamos a tirarte bolsas de mierda todos los días en tu casa! No tenemos miedo hdp”.