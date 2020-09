Vacuna rusa: la gestión Putin promete 400 millones de dosis para América Latina antes de fin de año

Mientras avanza en su fase III de investigación y análisis clínicos, el gobierno ruso de Vladimir Putin prometió que América Latina recibirá 400 millones de dosis de Sputnik-V, la vacuna desarrollada en ese país

"Han entendido la diferencia. Aquí, en Rusia, se produjo una combinación de factores: científicos geniales y la vacuna contra el ébola que supimos modificar con rapidez y desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Por eso, tenemos, bajo nuestro punto de vista, la mejor vacuna del mundo"

, aseguró Kiril Dmítriev, director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), quien también precisó que ya se firmaron acuerdos con Brasil y México. Particularmente este último país recibirá en noviembre 32 millones de vacunas.Según afirmó Dmítriev,. Y argumentó:De este modo, Rusia apostó por la región como una plataforma no sólo para la venta de Sputnik V, sino también para los análisis clínicos, la transferencia de tecnología y la producción conjunta. El objetivo del gobierno de Putin es enviar las dosis a fines de 2020, a partir de noviembre.Cuando el gobierno de Rusia anunció el descubrimiento de Sputnik-V, la noticia fue recibida con cierto escepticismo por parte de algunos países.En el caso de, el director del FIDR detalló que hubo un acuerdo con el Estado de Bahía para el suministro de 50 millones de dosis. También hubo un convenio con Paraná que incluye la experimentación en humanos y la transferencia de tecnología. "Brasil es un socio estratégico para Rusia. Nos proponemos producir la vacuna y también realizar análisis clínicos", aseguró Dmítriev.Dmítriev admitió que todavía no hay un acuerdo para la producción conjunta de la vacuna con, pero que firmaron un contrato con la farmacéutica Lansteiner Scientific por 32 millones de dosis, que permitirá abastecer a un cuarto de la población del país azteca.El presidente de México,, fue de los primeros en celebrar el avance ruso contra el coronavirus y aseguró que en el ámbito de la salud “no debe haber ideologías”. Además, el mandatario sostuvo que si se demostraba la eficacia de Sputnik-V, él sería el primero en aplicársela.En el caso de Argentina,también celebró el anuncio de la gestión de Putin y compartió la idea de Rusia de que las vacunas contra el coronavirus deben ser accesibles para todos los países y personas.El director del FIDR subrayó que "casi todos los países de América Latina" han establecido contacto con Moscú y que se les han proporcionado los resultados de las fases uno y dos de la vacuna para despejar dudas."Hay un gran interés por parte de Venezuela, pero también de otros países. Algunos países lo dicen públicamente y muchos otros no lo hacen, pero están trabajando estrechamente con nosotros", señaló.Dmítriev resaltó el hecho de que Sputnik-V usa adenovirus humanos, lo que la convierte en una “vacuna orgánica”, esto la haría “más segura” que otras vacunas contra el coronavirus que están basadas en en vectores de adenovirus de mono o ARNm, que "están poco estudiados"., concluyó Dmítriev.