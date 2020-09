Denunciaron a Macri por romper la cuarentena y ya ordenaron secuestrar las cámaras de su quinta

el juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó esta tarde un procedimiento en la quinta "Los Abrojos", propiedad de Mauricio Macri, para investigar si efectivamente violó la cuarentena cuando el viernes pasado se reunió allí con tres intendentes de Juntos por el Cambio sólo siete días después de volver de Europa

Hoy junto a @ezequielgalli y @rattofranc estuvimos (al aire libre) con @mauriciomacri.

Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro. — Martín Yeza (@martinyeza) September 11, 2020

Tras el pedido de un fiscal,Según la confirmación de fuentes judiciales que recibió NA, se trató de una, por la presunta violación de la cuarentena tras un viaje al exterior por parte del ex mandatario nacional.Es que Macri volvió de sus vacaciones por Francia y Suiza el jueves tres de septiembre.Quien busca seguir conduciendo al PRO y JxC no lo cumplió, abiertamente, ya queAsí lo confirmó Yeza a través de su cuenta oficial de Twitter: "Hoy junto a Ezequiel Galli (intendente de Olavarría) y Francisco Ratto (intendente de San Antonio de Areco) estuvimos (al aire libre) con Mauricio Macri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro".Y continuó: "Macri está preocupado y por lo tanto muy comprometido con Juntos por el Cambio y los acontecimientos de nuestro país. Los acontecimientos de las últimas horas ratifican la importancia de no aflojar".Por su parte, Galli manifestó en sus redes sociales que "durante la reunión se analizó la difícil situación social y política que atraviesa nuestro país" y destacó que "Juntos por el Cambio debe volver a ser una alternativa confiable para todos los argentinos".El intendente de Pinamar hizo de vocero. “Macri nos preguntó por la relación que teníamos con el Gobierno nacional y provincial. Analizamos la situación a nivel social y económico y los desafíos de Juntos por el Cambio como oposición”, resumió en declaraciones a la radio online Futurock.Curiosamente, Yeza no se cuestionó que el encuentro haya roto con el aislamiento y la cuarentena que debía cumplir el ex presidente., puso como excusa.