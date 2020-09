Alberto presentó el Plan de Políticas ambientales y destacó que "ningún negocio" es más importante que el hábitat

el presidente Alberto Fernández participó de un acto de anuncio de políticas enfocadas en el medio ambiente y en ese marco llamó a ponerse "firmes” frente a las “corporaciones que a veces se vuelven más poderosas que los países y que las decisiones de la gente” ya que hacer lo contrario sería “privilegiar la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de las inmensas mayorías que padecen las consecuencias”

Cuando aún la Argentina transita la pandemia del coronavirus con mayor tranquilidad en el AMBA pero aumento en las cifras de casos en el interior del país,Acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable,, el jefe de Estado anunció el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación del Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego a la mencionada cartera., remarcó el jefe de Estado durante un acto en la Quinta de Olivos.Allí, Fernández se refirió a los daños medioambientales que provoca el sistema productivo de las grandes compañías que no respetan ni cumplen la legislación proteccionista.Si se hiciera lo contrario, según afirmó el mandatario, el Gobierno y el país estarían "privilegiando la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de inmensas mayorías que padecen esas cosas"."No es una tarea fácil porque es un cambio de cultura”, sostuvo Alberto, para el cual todos los argentinos deben "aprender a pensar de otro modo y amigarnos con la naturaleza”.Además, consideró quecon la naturaleza y recordó cuando en 2015 se discutió la reducción del uso de los combustibles fósiles, “las grandes potencias se negaron” con el argumento de que caería 5 por ciento el PBI mundial. “Sin embargo", añadió, “de repente apareció un virus imperceptiblemente y el PBI mundial cayó un 10 por ciento”.En el marco del acto, que contó con la participación de otros miembros del Gabinete y referentes de organizaciones defensoras del medio ambiente, el Presidente destacó el trabajo realizado por el ministro Cabandié para poner al tema en la agenda nacional y asumió como jefe de Estado el compromiso de ponerse "al frente del cuidado del medio ambiente".Movido por ese impulso, dijo que le propuso al ministro Cabandié "hacer una Ley de Educación Ambiental para poner en cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta disputa, esta pelea" para preservar el medio ambiente que, dijo, es también "la casa en la que vivimos".Además, contó que propuso acompañar esta ley con el "juramento al medio ambiente" por parte de alumnos y alumnas de escuelas, tal como hacen en la provincia de Misiones, para que las nuevas generaciones "asuman el compromiso" de cuidar y preservar la vida ecológica y de los animales, y "no contaminar el lugar en el que vivimos".Fernández afirmó en esta línea que se comprometía a "ser el primero" que jure "lealtad al medio ambiente" para dar dimensión de la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza que en anteriores generaciones no se veía con tanta claridad como se ve ahora, con el calentamiento global y otras problemáticas.