Enojo e indignación de los familiares de tripulantes del ARA San Juan por el espionaje ilegal macrista

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan aseguraron que si bien siempre tuvieron “sospechas” de que sus teléfonos habían sido “pinchados”, conocer a través de una denuncia penal de la actual gestión de la AFI que hubo espionaje ilegal desatado en su contra por el gobierno de Mauricio Macri no solo confirma el modus operandi “perverso” con que actuó la administración de Juntos por el Cambio en ese caso, sino que también comprueba “que nunca se quiso rescatar” a los 44 tripulantes

, criticó Isabel Polo, hermana del cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, una de las víctimas, a Página 12.Por su parte, la madre del cabo principal Luis García, otro de los 44 tripulantes del submarino que naufragó en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, aseguró hoy que los familiares de las víctimas se sienten "manoseados y basureados"., expresó María Victoria Morales en declaraciones a Télam.La madre de García aseguró que muchos tenían "fuertes sospechas" de que eran espiados, y recordó que se presentó una denuncia en la Justicia Federal, "después de notar que desaparecían mensajes en los teléfonos celulares de los familiares", desde marzo de 2018, cuando los restos del buque continuaban desaparecidos."Siempre nos sentimos observados, y de hecho lo hemos denunciado en la Justicia, aunque nunca se investigó. Pero tener una confirmación es muy feo. Es agregar dolor al dolor. De todos modos, eso nunca nos frenó, porque sabíamos que no estábamos haciendo nada malo, solo pedíamos y pedimos aun que se investigue qué fue lo que pasó", expresó a la agencia pública.Tanto Polo como Morales y el resto de los familiares que fueron consultados sobre la denuncia por espionaje ilegal presentada esta mañana en la Justicia Federal de Mar del Plata no se mostraron tan sorprendidos por el caso.De hecho, Isabel Polo recordó que el hecho había sido denunciado públicamente el 16 de abril de 2018 en la reunión de la Bicameral del Congreso. “Se lo dijimos a (el ex ministro de Defensa Oscar) Aguad y él nos respondió que si hacíamos la denuncia formal, nos iba a acompañar. Todavía lo estamos esperando”, añadió.Tagliapietra también recordó cómo fueron esos hechos: “Fue muy grotesco y yo me di cuenta inmediatamente. Otros familiares me decían que les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto”. A Isabel, en tanto, su teléfono se le reinició más de una vez y en cada una “perdió contactos con legisladores y fotos y capturas de pantalla” que había hecho.“Cuando lo decíamos nosotros, nos trataban de ‘locos’ y decían que ‘alucinábamos’ cosas. Por suerte hoy se demostró que todo lo que dijimos era verdad”, recalcó.Crsitina Caamaño, actual titular de la AFI, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, darán más detalles sobre el caso esta tarde en una conferencia.