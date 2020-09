La diputada González cruzó a Campbell por mentir sobre la pandemia y le recordó su vínculo con el espionaje ilegal

la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, tuvo que cruzar en Twitter a Alex Campbell, vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense, por sus dichos difamatorios respecto del manejo de las cifras de la pandemia

Todavía estamos esperando q expliques los aportantes truchos, la plata que fugaron amigos de tu gobierno (86mil millones), las 18 ambulancias escondidas, las vacunas vencidas y x sobretodo tu participación en el espionaje ilegal, pregúntale a Susana Martinengo!!!! https://t.co/vYj6iZRyNf — Susana H González (@susanagmenchu) September 28, 2020

Luego de que el gobierno bonaerense actualizara el sistema de gestión de datos de fallacimientos por Covid-19 y le sumara bases de datos de manera que no se atrase la carga,, cerró el hilo argumentativo González, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia, luego de recordarle al ex funcionario dealgunas de las irregularidades por las que deben explicaciones a la Justicia y que ni siquiera pudieron despejar ante la opinión pública.En particular, el caso de Campbell es fundamental por su presunto rol como parte de la red de espionaje ilegal que perseguía, entre otros, a dirigentes opositores y periodistas, motivo por el cual fue llamado a indagatoria judicial.Campbell usó sus redes sociales para cuestionar al oficialismo por el manejo de las cifras ante la pandemia del nuevo coronavirus. “El kirchnerismo históricamente ha manipulado y escondido cifras oficiales como estrategia política. Esperamos que no sea el caso y esta subestimación de cifras de fallecidos por COVID-19 tenga una explicación técnica sustentada y creíble”, tuiteó el diputado provincial, previo a solicitar al gobernadorque su ministro de salud,, sea interpelado en la Cámara Baja con motivo del nuevo sistema informático que permitió corregir la cifra de fallecimientos del distrito a partir del entrecruzamiento de datos.La diputada provincial González cruzó a Campbell y le recordó el listado de sucesos por los que Juntos por el Cambio debe rendir cuentas a la ciudadanía y al Poder Judicial., enumeró.“Todavía estamos esperando que expliquen donde está la plata de la deuda que generó tu gobierno, la sobrefacturacion de las cocinas de Mateo Nicholson, las ´bras viales`, los hospitales vaciados, el desfinanciamiento del IPS (Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires), los negocios de IOMA (Obra Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con las bases de la AFI?”, continuó González.Y siguió:“Me olvidaba que además pusieron un Procurador, Conte Grand, para armar causas y apretar jueces y fiscales y hasta la AFI le dio un teléfono encriptado, como a Vidal, Ritondo, Ferrari y Ventura Barreiro. ¡Alex, sos un caradura!”, finalizó.