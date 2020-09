Euforia en Juntos por el Cambio por la decisión de la Corte sobre los jueces trasladados a dedo por Macri

La dirigencia de la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio, salió a festejar al unísono la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar el per saltum pedido por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en los cargos judiciales que ocupan en la Justicia Federal Penal dispuestos por Mauricio Macri a dedo y que el Senado no había avalado

¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡ Gracias a Dios! — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 29, 2020

Los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 29, 2020

, celebró, dirigente que condunce la Coalición Cívica aún fuera de cargos formales y que fue parte de la mesa fundadora de Cambiemos.Cabe recordar que durante el fin de semana fue escrachado por un grupo de autos y personas, a los gritos, el juez de la CS. Entre los manifestantes allí presentes -en rol organizador- se encontraba una ex candidata a intendenta de Rafaela por JxC e integrante del espacio de "Lilita".También se expresó la presidenta del PRO,, que le dijo a Infobae queDe todas formas, la ex ministra de Seguridad se excusó de opinar acerca de qué resolverán los ministro de la Corte sobre la cuestión de fondo: “No quiero vertir una opinión sobre ellos, sino sobre la coherencia de los argumentos vertidos en sus fallos”.En Twitter, además, Bullrich escribió: “Los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente”.Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),, sostuvo que “la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones” y “sienta un precedente importante sobre la independencia de poderes”.Indicó que "la Justicia no debe ser un coto de caza de la política, sino que debe ser quien pueda devolver la institucionalidad y la vigencia de la Constitución, y allí debe estar cuando desde el Gobierno se pretende modificar el funcionamiento de las instituciones para provecho o impunidad propia”.Para el presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC),, “la decisión de la Corte Suprema es auspiciosa y pone sensatez y previsibilidad institucional ante los graves hechos que se cometieron”.“Los magistrados han tomado una buena decisión, conforme a Derecho y a la división de poderes que debe regir en nuestro país -aseguró el legislador-. Hoy la mayor responsabilidad es garantizar la paz y el cumplimento efectivo de nuestra Constitución”.El senador nacional del PROinterpretó que la resolución de la Corte “es una clara señal de independencia y un auspicioso gesto para frenar el avance sobre la justicia”.Para, dirigente del PRO y polémico ex titular de Medios Públicos durante la gestión de Macri, “la división de poderes es la forma en que los argentinos desde 1853 elegimos organizar nuestra vida en sociedad. Hoy quedo una vez más ratificada su sabiduría”.Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado,(UCR), señaló a Infobae que “si bien la Corte no decidió sobre la cuestión de fondo, la habilitación del per saltum es una fuerte señal de que la Corte como garante de una justicia independiente está firme”.El senador nacional de la UCRafirmó que “en estos momentos en que vemos escalar los conflictos en medio de la profundización de la crisis económica, es muy bueno que el control de constitucionalidad se ejerza en tiempos pertinentes” y juzgó que “es algo imprescindible siempre, pero lo es más hoy porque tiende a generar mayor tranquilidad: en momentos difíciles, el país necesita instituciones presentes”.