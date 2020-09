"Pepe" Mujica le advirtió a los argentinos que se quieren mudar a Uruguay que van a volver con menos dinero

el propio ex presidente de Uruguay -uno de los destinos favoritos de los "incitadores"- y respetado dirigente de ese país, "Pepe" Mujica, le advirtió a los argentinos que se quieren mudar a su tierra que van a volver con menos dinero del que llevaron

Mientras los grandes medios de la Argentina y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio parecen incitar a que los jóvenes se vayan del país en medio de una crisis económica heredada del macrismo y que acentuó la pandemia del coronavirus,, les advirtió Mujica, ex líder tupamaro que supo ser referencia hasta de las clases medias y altas de la Argentina por su humilde estilo de vida, a los jóvenes argentinos que tendrían como deseo mudarse al país vecino para pagar menos impuestos y así ganar más dinero. TEl ex mandatario señaló que, pero que no se trata de "un país barato", sino que más bien "es un país bastante evasivo"., sostuvo Mujica en una entrevista con El Destape.En el mismo sentido pero para los propios uruguayos, el dirigente del Frente Amplio aclaró: "A nosotros como país no nos arregla nada estos que vienen". Si bien manifestó que el turismo argentino es importante, Mujica sostuvo que Uruguay "está dando la imagen de carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos", pero que "(Luis) Lacalle Pou piensa distinto"., insistió "Pepe", que señaló que no duda de que los argentinos, como hicieron en el pasado, podrán salir de la crisis económica que atraviesa el país. "Siempre dije que en economía hay que estudiar a nivel mundial, pero en particular la Argentina. Como soy un viejo, ya la vi muchas veces: a veces se dice que está fundida y sale a tirar manteca al techo y darle para adelante, es notable", afirmó.