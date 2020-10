Insólito: Google pide un per saltum a la Corte para que Cristina no acceda a sus servidores por la difamación

la empresa Google parece haber subido a esa ola y presentó un insólito recurso de salto de instancia ante la Corte Suprema para que impida la realización de una pericia en sus servidores, en el marco de la causa que le inició Cristina Fernández de Kirchner después de que el gigante de la informática permitiera la aparición de una difamación contra la Vicepresidenta en su famoso "panel de conocimiento"

Después de que se conozca la decisión de abrir el per saltum para tratar el caso d los jueces trasladados por decreto durante el gobierno de Cambiemos,La medida, según trascendió, generó sorpresa pero también asombro, dado que el per saltum es un recurso muy excepcional y reservado para instancias en las que se juzga riesgo institucional. Rara vez la Corte habilita la acción, como hizo con. De hecho, no ocurría desde 2014.La empresa pretende revertir una decisión que ya tiene doble aval, ya que, que hace dos semanas desestimó la apelación con la que buscaba impedir que se acceda a sus servidores.Según Google,, no de sentencia ni difusión. La Cámara resaltó "la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas".En diálogo con C5N,, el abogado que asesora a Cristina en esta causa, consideró que el pedido de per saltumy afecta, ya que solicita ser juzgado por una legislación extranjera.El letrado afirmó que el recurso de per saltum se otorga ante hechos de gravedad institucional y donde todavía no intervino la Cámara y la Corte debe intervenir como único remedio eficaz para salvaguardar los derechos del peticionante., agregó.Cristina inició esta demanda contra Google luego de que por la aparición en el buscador de leyenda que la calificaba como "Ladrona de la Nación Argentina" en lugar de su actual cargo de vicepresidenta.