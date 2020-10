Qué dice la carta que Alberto Fernández le mandó a Donald Trump ante su internación por coronavirus

Alberto Fernández le envió una carta "para desearles una pronta y feliz recuperación" y un contundente mensaje final acerca de "profundizar los cuidados", a pesar de que el líder norteamericano no es muy afecto a las medidas de distanciamiento social y los barbijos

A horas de que se conozca que el presidente de los Estados Unidos,, y su esposa dieron positivo de coronavirus,, indicó el mandatario argentino.Fernández se solidarizó con Trump y evaluó que "la magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio"., concluyó.La esposa del republicano,, también fue diagnosticada de Covid-19. No obstante, todavía no fue hospitalizada, como sí ocurrió con el jefe de Estado estadounidense.Curiosamente, durante el último debate presidencial,Por el contrario, al enterarse de su contagio, Biden expresó su preocupación por el mandatario y también le deseó una pronta recuperación. El país del norte tendrá elecciones en algunas semanas y se avecina la recta final de la campaña.