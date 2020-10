Insólito: la Corte rechazó el per saltum de Google en la causa contra Cristina y Feinmann lo festejó confundido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el recurso per saltum presentado por la multinacional del motor de búsqueda más famoso, en respuesta a la demanda iniciada por la Vicepresidenta, luego que la firma en lugar de describir su cargo institucional publicara en su panel de conocimiento la leyenda "Ladrona de la Argentina"

el periodista de Rivadavia y A24 Eduardo Feinmann parece ser que se enteró que hubo un rechazo de la Corte Suprema a un per saltum en una causa en la que está involucrada Cristina, pero no reparó en que ese hecho favorecía la postura de la dirigente peronista

No le viene yendo bien a, por ahora, en la causa que la enfrenta conGoogle ya venía a los tumbos, con planteos insólitos. De hecho, contaba con una resolución en su contra de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que había habilitado a la ex mandataria y su defensa a acceder al servidor del gigante tecnológico, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada, como ocurre en toda investigación para dar con los hechos.A través de sus abogados,, Cristina había solicitado semanas atrás una pericia informática "urgente" contra Google. También había anticipado que si la demanda prospera y se impone un resarcimiento económico, los montos que se perciban serán donados al Hospital de Niños “Sor María Ludovica ”De La Plata (lo mismo había hecho con la indemnización por decenas de miles de euros que debió pagarle el diario italiano“ Corriere Della Sera ”, también por difamación).Goldin describió los motivos de la demanda contra la firma informática y aseguró que la ex mandataria no busca un rédito económico, ni censurar contenidos que la plataforma web publica en el Panel de Contenidos. “Queremos que brinde información verídica y que no sea violatorio de los derechos personalesísimos”, precisó el especialista en cuantificación de daño y magíster en derecho y economía., remarcó, quien aclaró que no es una causa penal y que Cristina no se tiene que presentar un declarar.Según el escrito presentado ante el Fuero Federal Civil y Comercial, al que accedió este medio, se solicitó a la Justicia que “arbitre todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realiza la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador “Google” de una persona destacada".El juez en lo Civil y Comercial Federal, Javier Pico Terrero, hizo una solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación, por considerar "improcedente" el dictado de esa medida , ya que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias. La Cámara validó la resolución de primera instancia y desestimó la apelación de Google en un fallo en el que subrayó "la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas".Ante ese escenario, Google recurrió con un pedido de salto de instancia al máximo tribunal del país, al argumentar que "la resolución recurrida no afecta solamente a Google, sino a millones de usuarios que verán comprometida la confidencialidad de sus datos". Hoy, la Corte le rechazó el planteo extraordinario, al señalar que resulta inadmisible el per saltum cuando, como en el caso, se promueve contra una sentencia dictada por el tribunal superior de la causa.Acostumbrado a celebrar cosas contra la Vicepresidenta,Ante la advertencia de las burlas de los seguidores de su cuenta, Feinmann borró la publicación y realizó otra, en un tono más informativo y sin la primera oración de su tuit previo.